Теперь то вы поняли? Гудков рассказал, о чем Владимир Путин "намекает" россиянам

О том, что Кремль планирует приложить максимум усилий для зачистки политического поля перед предстоящими выборами в Государственную думу, эксперты говорят едва ли не с первых дней года. Старт дискуссии был дан практически сразу же после возвращения в Россию Алексея Навального, который был оперативно задержан, отправлен в СИЗО решением не менее «оперативного» выездного суда, а после настолько же «оперативно» осужден и отправлен в покровскую колонию.

Причем, политологи, отмечавшие, что на этом российские власти не остановятся и продолжат зачищать поле для утратившей доверие огромного числа россиян, но нуждающейся в новом конституционном большинстве по итогам предстоящих выборов партии власти, ошибались только в одном – они не сумели спрогнозировать, насколько жестким будет сценарий этой зачистки. А она, судя по всему, приобретает крайне тревожный для внесистемной оппозиции формат.

Еще недавно представители штабов Навального рассказывали о том, как руководителей и координаторов их отделений в регионах «прессуют» силовики, и это казалось многим вершиной жесткости. Но уже на минувшей неделе все вокруг обсуждали иск московской прокуратуры в Мосгорсуд, в котором надзорное ведомство требует признать «штаб Навального»* и ФБК** экстремистскими организациями.

А сегодня у экспертов новая «пища для размышлений» – инициатива, озвученная в Государственной Думе и фактически не имеющая аналогов по степени очевидной подготовки к тому, чтобы окончательно перекрыть оппозиции кислород. Группа депутатов нижней палаты внесла на рассмотрение коллег по Думе проект закона, предусматривающий введение запрета на выдвижение своих кандидатур на выборах гражданам России, которые причастны к деятельности религиозных или общественных объединений, запрещенных в России в связи с признанием их террористическими или экстремистскими.

Разумеется, о Навальном и аффиллированных с ним структурах в документе ни слова, но все его содержание, как считают эксперты, свидетельствует о том, что именно ФБК и штабы оппозиционера – главная цель новой инициативы.

В ней, к примеру, содержится норма, согласно которой выдвигать свои кандидатуры на выборах будет запрещено тем, кто руководил организациями за три года до того, как они были признаны экстремистскими или террористическими. Более того, запрет хотят распространить и на других лиц, которые «причастны к деятельности таких организаций».

Одним из первых на новую инициативу российских парламентариев отреагировал известный российский политик Дмитрий Гудков, заявляющий, что власти таким образом демонстрируют обществу, что изменить ситуацию не сможет никто. Впрочем, убежден политик, происходящее в стране идет по уже накатанному историей «желобу», который не приведет ни к чему хорошему.

«С каждым новым законом Путин словно спрашивает: ну, теперь-то вы понимаете, что я у вас навсегда, до самого вашего конца? Не поняли? Тогда вот вам еще, для понимания. Вчера вечером появились сразу три законопроекта.

Во-первых, всем, кто помогал Алексею Навальному в последний год, теперь запрещено избираться в Государственную Думу. Любая помощь: донаты, консультации и прочее...» – пишет Гудков в своем авторском Telegram-канале.

Политик считает, что теперь нежелательной в России «может стать любая организация». И кроме того, каждому, кто хоть как-то связан с запрещенной организацией, грозит арест.

«Если говорить коротко, то суть именно такая. Собственно говоря, никто особо и не скрывается. Бормочут что-то еще про зарубежные лагеря, где обучают оппозицию, но и сами уже в голос смеются. Все и всё понимают, – утверждает Гудков. – Причем, история уже достаточно плотно накатала этот желоб, чтобы больше не спрашивать, что будет за поворотом, в финале».

*Штабы Алексея Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.