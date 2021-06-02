Ходорковский рассказал, за кого не стоит голосовать на выборах в Госдуму в 2021 году

Бизнесмен Михаил Ходорковский записал видеообращение к избирателям по поводу предстоящего в сентябре голосования.

Он отметил, что главный вопросом, который, по его мнению, призвана решить новая Госдума, – поддержка пятого срока Владимира Путина на посту президента в 2024 году, либо передача власти выбранному им преемнику.

Чтобы помочь избирателям определиться с выбором на голосовании в Госдуму в сентябре 2021 года, Ходорковский запустил новый сайт.

– Единственный смысл и предназначение Думы этого созыва – это подстраховать Путина в 2024 году, когда истекает его президентский срок, – сказал бизнесмен в своем видеоролике на YouTube. – Перед Путиным стоит нелегкая задача – передать самому себе или отобранному преемнику власть.

Уже сегодня практически половина общества не поддерживает такой расклад, а в 2024 году ему будет еще сложнее, – уверен Михаил Ходорковский. – Поэтому ему нужна послушная Дума. У нас интересы совершенно противоположные: ему нужна послушная Дума, а нам – нет. Поэтому поддержка или неподдержка нового путинского срока – это главный критерий на этих выборов.

Ходорковский припомнил, что несколько раз обещал обществу предоставить информацию о том, какие кандидаты поддерживают новый срок Путина.

– Мы запустили сайт, посвященный выборам в Думу 8 созыва, – сообщил предприниматель. – Главное, что нам расскажет этот ресурс, – кто из кандидатов выступает за новый срок Путина.

Вам достаточно ввести ваш адрес, и сайт выдаст вам, кто из кандидатов выдвигается в вашем округе и какая у этого кандидата позиция по главному вопросу этих выборов. Или вы можете вывести список кандидатов и посмотреть на всех сразу.

– Если кандидат обведен красным – значит, он высказал свою поддержку новому сроку и обнулению Путина. Все выводы сделаны на основе личных заявлений кандидатов.

Исключение составляют кандидаты от «Единой России», поскольку у них вообще нет иной идеологии, кроме как поддержка вождя, и они автоматически помечаются как сторонники Путина, – пояснил Ходорковский.