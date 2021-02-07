"Самоуничтожение": Партийцы винят Явлинского во лжи, а "Яблоко" печатает его статью

На сайте партии «Яблоко» появилась опубликованная ранее на личном сайте Григория Явлинского статья с резкой критикой в адрес Алексея Навального. Она также выдается в разделе «Главное». Аналогичным образом поступило и московское отделение «Яблока».

При этом она помечена как «Публикация», а значит «является личной позицией автора». Никаких указаний, что партия разделяет его позицию нет, как и комментариев от лидеров партии.

Тем временем в региональных отделениях «Яблока» с мнением Явлинского спешат не согласиться. зампред Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский пояснил в своем Twitter, что публикация основателя его партии «наносит политический урон партии».

«Заявление г-на Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет», — написал Садомский, вслед обвинив Явлинского во вранье:

«Откуда Явлинский взял про "преступное использование несовершеннолетних" или про то, что митинги — это волна за коммунизм или фашизм, неясно. Митинги мирные и, конечно, демократические. А написанное — ложь».

При этом он обращает внимание, что сейчас Явлинского обсуждать стали больше, чем в ходе его президентской кампании в 2018 году.

Молодёжное «Яблоко» Новосибирска также опубликовало заявление, в котором повторило слова Садомского, что партия не разделяет позиции основателя и что они отрицают вовлечение несовершеннолетних в протест. «Мы надеемся на сотрудничество в выборах в госдуму 2021 со всеми независимыми оппозиционными силами», — пишут они.

«Заявление Явлинского было бы относительно уместно, если бы Яблоко и партия Навального оказались бы конкурентами на честных выборах, и спорили бы за голоса избирателей. В нынешних условиях — это самоуничтожение»,

— считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.