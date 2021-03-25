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У коммунистов, осаждённых в приёмной Мельникова, в запасе остались только сутки

Руководитель юридической службы МГК КПРФ Николай Геращенко рассказал о том, что происходит сейчас в осаждённой полицией приёмной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова

Фото: Надежда Гужева

Геращенко рассказал, что партийцы изыскивают способы подачи иска об отмене результатов электронного голосования в Москве. Иск и стал причиной осады приёмной. У осаждённых есть ещё около суток, чтобы сделать это. Но, по словам Николая, осаду приёмная будет держать столько времени, сколько потребуется.

Во дворе продолжают дежурить сотрудники полиции. Николай рассказал, что утром полковник полиции пытался вручить одному из сотрудников якобы повестку, оказавшуюся на деле всего лишь ни к чему не обязывающим определением о привлечении к административной ответственности за участие в несогласованной акции. В бумагах указывалась "митинговая" ст. 20.2 КоАП. Часть указана не была, Николай полагает, что это будет ч. 2, которая предполагает арест.

Рубрика: Политика

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