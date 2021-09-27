Офицеров из Уссурийска отправят под суд за издевательства над срочниками

Двое офицеров на Дальнем Востоке подозреваются в сексуализированных издевательствах над не менее 20 военнослужащими из части спецназа ГРУ. Уголовное дело неделю назад возбудил военный следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону.

Командиру 78-й отдельной роты специального назначения (орСпН) спецназа 14 бригады Главного управления генштаба майор Олегу Панову и его заместителю капитану Александру Ерушевичу инкриминируют статьи УК РФ о превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера.

«Газета.ru» со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина из Gulagu.net пересказывает, как офицеры издевались над подневольными солдатами, которые отказывались сдавать деньги «на нужды роты».

6 января 2021 года майор Панов сначала избил одного рядового, а затем приказал фельдшеру части сделать клизму солдату, а после заставил военнослужащего приседать. После он приказал своей жертве лечь животом на стол и изнасиловал его черенком от швабры, на которую был надет презерватив.

Позже следствие также установило еще несколько фактов надругательств над военнослужащими, пострадали от рук военных начальников не менее 20 срочников. В декабре 2020 года на Пушкинском полигоне садист приказал военнослужащему раздеться, поднять руки вверх и избивал его веткой. Так он наказывал за отказ сдавать деньги «на нужды роты». После Панов угрожал прикрепить член рядового к дереву с помощью строительного степлера.

Владимир Осечкин отмечает, что срочники целый год терпели издевательства двух мужчин и обратиться к правоохранителям смогли только после возвращения из арми:

«Важно, что это преступления совершались в августе и ноябре 2020 года, а третий эпизод — в январе 2021 года, однако уголовные дела были возбуждены более года спустя. Очевидно, что руководство этой военной части и 14-й бригады длительное время старались скрывать факт совершения таких страшных и позорных для армии преступлений»

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Оба подозреваемых женаты и воспитывают детей.