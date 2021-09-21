Ампутация и амнезия не скостят срок пермскому стрелку

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров, покидая дом, оставил на столе записку: «Если с матерью что-либо произойдет, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно не при чем».

47 человек пострадали и шестеро погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября.

За прошедшую неделю выяснилось, что Бекмансуров открыл огонь еще на пути в университет. Видеорегистратор в автомобиле одного из местных жителей запечатлел, как студент стреляет в лобовое стекло машины.

На видеокадрах видно, как хромающего мужчину затаскивают в холл вуза студенты, но не успевают его спасти и ретируются. Вошедший в здание шутер прицельно выстреливает мужчине в область головы. Этот мужчина – охранник одного из корпусов ПГНИУ. Он остался жив и находится в сознании.

Студент химического факультета, уроженец Туркменистана Овезберди Сабыров был одним из свидетелей ранения охранника. Молодой человек не растерялся и скоординировал более 20 студентов, проведя их к запасному выходу. после он предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.

Минздрав России 27 сентября сообщал, что четверо из семи пострадавших, которые были транспортированы на лечение в Москву, сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще троих удалось вывести в состояние средней степени тяжести.