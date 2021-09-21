Ампутация и амнезия не скостят срок пермскому стрелку
Что известно о ситуации со стрельбой в пермском вузе, спустя неделю после трагедии
20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров, покидая дом, оставил на столе записку: «Если с матерью что-либо произойдет, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно не при чем».
47 человек пострадали и шестеро погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября.
За прошедшую неделю выяснилось, что Бекмансуров открыл огонь еще на пути в университет. Видеорегистратор в автомобиле одного из местных жителей запечатлел, как студент стреляет в лобовое стекло машины.
На видеокадрах видно, как хромающего мужчину затаскивают в холл вуза студенты, но не успевают его спасти и ретируются. Вошедший в здание шутер прицельно выстреливает мужчине в область головы. Этот мужчина – охранник одного из корпусов ПГНИУ. Он остался жив и находится в сознании.
Студент химического факультета, уроженец Туркменистана Овезберди Сабыров был одним из свидетелей ранения охранника. Молодой человек не растерялся и скоординировал более 20 студентов, проведя их к запасному выходу. после он предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.
Минздрав России 27 сентября сообщал, что четверо из семи пострадавших, которые были транспортированы на лечение в Москву, сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще троих удалось вывести в состояние средней степени тяжести.
Сам Тимур Бекмансуров был прооперирован. С первого дня он находился в тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений в спину и бедро. Ему пришлось ампутировать левую ногу.
Стрелок, придя в сознание, заявил, что не помнит, как напал на университет. Сейчас ему сложного разговаривать из-за трахеостомической трубки во рту. Иногда он просит у медперсонала попить воды или перевернуть его.
Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева предположила, что ампутированная нога не станет основанием для смягчения наказания. На это, скорее, смогут повлиять возраст и психический статус.
«В колонии без ноги он будет жить как все. У нас около 20 тысяч инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие. За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях для пожизненных фактически нет). За пару пачек чая и сигарет. Протез его могут сделать за счет государства. Но не сразу и не особенно хороший»
, – заключает правозащитница из ОНК.
Меркачева полагает, что после стабилизации состояния Бекмансурова переведут в больницу «Матросской тишины».
Напомним, что двое сотрудников ДПС, которые первыми оказались на месте ЧП, представлены к госнаградам. Младший лейтенант Константин Калинин подстрелил Бекмансурова после предупредительного обращения с требованием бросить оружие, а после задержал. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов.
После трагедии традиционно зазвучали предложения со стороны общественности разной формы радикальности. Кто-то призывал запретить продавать оружие гражданским лицам, кто-то предлагал повысить на него цену, губернатор Прикамья предлагал открыть центр координации «по выявлению опасных молодых людей».
Бывшая девушка Бекмансурова на допросе сообщила, что тот называл «прикольным» поступок Ильназа Галявиева, который устроил колумбайн в казанской школе:
«Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально. Вообще, о человечестве он отзывался отрицательно, поясняя, что люди «прогнили», осуждая однополые отношения, людей с темным цветом кожи — мигрантов. Высказывался, что разочаровался во всей сложившейся ситуации в мире»
Также молодой человек признавался, что часто страдает от головной боли и слышит звон в ушах.
В астраханском колледже вычислительной техники моральную панику преподаватели решили угомонить инструктажем о том, как вести себя в случае шутинга. Не нужно пытаться задержать агрессора, настаивают инструкторы, охранник должен нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Студентам стоит забаррикадировать двери, закрыть окна, преподаватель должен отвечать за сдерживание паники, полагают эксперты ссуза.
Этот алгоритм колледж планирует утвердить в силовых ведомствах и подготовить учебный фильм.
- Правительство выделило 18 миллионов рублей для выплаты пострадавшим во время стрельбы в вузе.
ПГНИУ тем временем вернулся к образовательному процессу, но до 2 октября обучение будет проходить в удаленном формате. Около одного из корпусов вуза обустроен мемориал в память о погибших в трагедии. 30 сентября в Пермском театре оперы состоится концерт в память о жертвах стрелка в ПГНИУ.
Подготовлено по материалам федеральных ведомств, соцсетей, ТАСС, НТВ, 59.ru, «В курсе.ру», Life, «Астрахань-24»