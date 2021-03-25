Пермский стрелок прооперирован и находится на ИВЛ. В записке он просил позаботиться о его коте
Обезвредивших убийцу полицейских представили к госнаградам
18-летнего Тимура Бекмансурова, напавшего сегодня на вуз в Перми, успешно прооперировали, передает телеграм-канал Baza. Стрелок находится на ИВЛ и постепенно отходит от наркоза.
Бекмансуров получил огнестрельные ранения живота, груди и конечностей. Вечером его могут перевести из реанимации в обычную палату.
В здании больницы, где находится шутер, дежурят полицейские.
Полицейских Владимира Макарова и Константина Калинина, которые оказались неподалеку от места преступления, представили к государственным наградам. Именно Константин Калинин обезвредил стрелка, когда тот отказался по его указанию бросать оружие.
Полицейские служат в ДПС и в это время оформляли ДТП неподалеку от университета.
Сейчас в соцсетях появляются видео обыска из квартиры Бекмансурова, где найдены пустые коробки из под патронов и записка, в которой он просит отдать его кота родственникам, если с матерью что-либо произойдет.