Пермский стрелок прооперирован и находится на ИВЛ. В записке он просил позаботиться о его коте

18-летнего Тимура Бекмансурова, напавшего сегодня на вуз в Перми, успешно прооперировали, передает телеграм-канал Baza. Стрелок находится на ИВЛ и постепенно отходит от наркоза.

Бекмансуров получил огнестрельные ранения живота, груди и конечностей. Вечером его могут перевести из реанимации в обычную палату.

В здании больницы, где находится шутер, дежурят полицейские.

Полицейских Владимира Макарова и Константина Калинина, которые оказались неподалеку от места преступления, представили к государственным наградам. Именно Константин Калинин обезвредил стрелка, когда тот отказался по его указанию бросать оружие.

Полицейские служат в ДПС и в это время оформляли ДТП неподалеку от университета.

Сейчас в соцсетях появляются видео обыска из квартиры Бекмансурова, где найдены пустые коробки из под патронов и записка, в которой он просит отдать его кота родственникам, если с матерью что-либо произойдет.