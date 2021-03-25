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Это не теракт: напавший на университет в Перми стрелок оставил пост в соцсетях

Он утверждает, что его атака не является терактом и он не состоит в экстремистских организациях

соцсети

По предварительным данным, нападавшим является 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением он опубликовал пост во Вконтакте, где описал как получил оружие и спланировал нападение. Сейчас его страница уже заблокирована. 

Как пишет стрелок, его атака не является терактом, а сам он не состоял в экстремистских организациях. Он рассказал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму и после исполнения 18 лет начал процедуру получения лицензии. Он подчеркнул, что никто не знал о его планах и все действия он проводил самостоятельно.

Нападавший также заявил, что написал этот текст для упрощения работы СК или «тем кто будет всё это разгребать».

«К концу мая стал понимать, что мне всё труднее себя контролировать. Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми вовсе прекратил общение так как казалось, что я могу причинить им вред», – отмечает стрелок, который вероятно страдал психическим расстройством.

По словам преступника, изначально целью была его бывшая школу, но в итоге он изменил план, поскольку «у детишек не особо много путей отхода для спасения». В итоге он остановился Пермском университете.

«Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и соответственно студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место чтобы умереть. (...) За время общения с однокурсниками пара человек показались мне теми кто достоин жить. Если встречу кого-нибудь из них, то дам уйти (...) С уверенностью могу сказать, что они даже представить не могут какой аттракцион будет всех ждать»», – написал он.

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