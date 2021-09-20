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Шутинги в России последних лет: что их объединяет

Три случая нападения на учебные заведения в России, в которых в общей сложности пострадало более 100 человек

Первый громкий случай со стрельбой произошел 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Тогда 18-летний студент взорвал самодельное взрывное устройство внутри здания и устроил стрельбу из ружья. В результате погиб 21 человек, включая самого нападавшего. Еще 67 человек получили ранения. 

Это стало крупнейшим по количеству жертв массовым убийством в учебном заведении в новейшей истории Европы. После трагедии Владимир Путин и различные российские общественные деятели заявили, что причиной послужил интернет, контроль за которым необходимо усилить.

Как отмечали многие эксперты, атака, вероятно, была вдохновлена массовым убийством в школе «Колумбайн» 1999 года в США. 

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в Казанской гимназии №175, в которой ранее учился. Жертвами нападения стали ученики, а также преподаватели и сотрудник школы. Всего от рук Галявиева погибли девять человек, 32 пострадали. Сам нападавший был задержан. Перед атакой он опубликовал в телеграме пост о своих намерениях и назвал себя богом. 

После трагедии власти заговорили об ужесточении контроля за оружием и снова затронули тему про интернет и компьютерные игры.

20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров пришел на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам, преподавателям и другим сотрудникам. По последним данным, в результате погибли восемь человек и больше 20 пострадало. Сам стрелок был ранен во время задержания, сейчас он находится в реанимации. Перед нападением Бекмансуров оставил пост в социальных сетях о своих мотивах и действиях по подготовке к нападению. Данным по жертвам и подробности обновляются.

Во всех трех случаях оружие было получено стрелками официально и все они заранее планировали свое нападение. Подходим к главному: многие эксперты считают интернет в России более контролируемым, чем китайский. Мы постоянно слышим про задержания и уголовные дела за репосты и картинки с «экстремистским контентом», но насколько оправдан этот контроль и насколько в нем расставлены приоритеты, если подобное повторяется, - этот вопрос остается открытым.

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