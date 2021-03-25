СК: В результате стрельбы в Перми погибли пять человек, шестеро пострадали

Открывшего стрельбу в университете в Перми обезвредили, при задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По данным ведомства, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Предварительно, в результате стрельбы погибли пять человек, шестеро пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются. На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики.

По факту стрельбы в университете возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ряд телеграм-каналов сообщает, что стрелок скончался от ранений вскоре после задержания.