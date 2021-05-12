"Охранять школы надо лучше!": россияне отреагировали на теракт в школе Казани

Стрельба в казанской школе №175 шокировала всю Россию.

По последним данным, в результате теракта, который устроил 11 мая 2021 года выпускник этого учебного заведения Ильназ Галявиев, погибло 10 человек. Преступник был задержан во время спецоперации. Россияне выражают сочувствие родственникам погибших и пострадавших и обсуждают случившееся. Sobesednik.ru собрал, о чем пишут люди.

До сих пор обсуждаются причины стрельбы в школе Казани. Версия номер один – психическое заболевание Галявиева. «Шизофрения имеет манифестацию нередко именно в подростковом возрасте – 16-19 лет. Он просто сошел с ума и никто не заметил», – полагает жительница Канады.

Некоторые считают, что виной всему – увлечение молодого человека компьютерными играми, и предлагают запретить «стрелялки» на законодательном уровне. «Да было бы просто замечательно, если бы внесли запрет на агрессивные игры. Часто психика игромана не видит границ между реальным и виртуальным, где реальные люди уже не встанут и игра не продолжится без видимых потерь», – отмечает Светлана.

«Результат воспитания в людях ненависти через государственные СМИ. Вокруг враги, иностранные агенты, разгоны, избиения, натравливание одних социальных групп на других, разжигание межгосударственной национальной розни – эта истерия насилия, которой пичкает нас государственная пропаганда», – уверен Вадим Ганжуров.

Многие в своих комментариях поднимают вопрос охраны детских учебных заведений профессионалами.

«Школы должны охранять лучше! – возмущается Елена. – Ничему печальный опыт не учит! Был же уже такой трагичный эпизод! Сколько ещё человек должно погибнуть, чтобы Департамент образования предпринял меры по усилению охраны школ?!»

Многие пользователи задаются вопросом: как молодой человек с психическим заболеванием мог получить справку от психиатра, необходимую для приобретения оружия?

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, взят под стражу

«Послушайте, но ведь понятно, что он очень болен. Он монстр, конечно, но те, кто были рядом и видели, что с человеком что-то происходит, разве лучше? Или врач, который выдал справку о том, что он психически здоров и может получить разрешение на оружие? Ну а те, кто принял закон, разрешающий нашим 18-летним детям выдавать эти разрешения, разве не монстры? Очень страшно это всё», – отмечает konstantin.

«Оружие должно быть только у военных и прочих силовиков, остальные и так могут друг другу морды набить при случае. Оружие – это прежде всего ответственность. Нельзя его всем подряд продавать. Этому типу продали? Он убил детей», – пишет пользователь с ником Мирный человек.