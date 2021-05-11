"Религиозная паранойя": Невзоров озвучил диагноз Ильназа Галявиева

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 Казани, задержан и уже допрошен полицией. В своем Телеграм-канале Галявиев сравнивал себя с богом, называл людей «биомусором» и считал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной».

Видео допроса Галявиева, распространённое в Сети, потрясло россиян не меньше, чем сама стрельба по школьникам. Казанскому стрелку еще предстоит пройти психолого- психиатрическую экспертизу. А пока оценить кадры показаний явно больного человека, установить причины жуткого поступка Галявиева и высказать свое мнение об увиденном Sobesednik.ru попросил публициста Александра Невзорова.

– Режим делает все для культивации религии, получает гробы с детскими трупами (в который раз) и опять ужасно удивляется, – отмечает Александр Невзоров. – По опубликованному в Сети видео мы могли бы уверенно ставить диагноз paranoia religiosa.

Этот диагноз подробно описан еще Владимиром Петровичем Сербским. Маленькая патология, согласно Сербскому, Корсакову и прочим, может жить в психике бесконечно долго, никак не проявляя себя и не провоцируя носителя на дикие поступки.

– Но! Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой, – и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю, – считает Невзоров.