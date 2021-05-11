Кто такой Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в школе Казани, где погибло 7 детей

Что известно о 19-летнем Ильназе Галявиеве – «казанском стрелке», который 11 мая с оружием напал на школу №175.

Sobesednik.ru узнал, что пользователи Вконтакте нашли личный аккаунт Ильназа Галявиева, одного из двух напавших на школу №175 в Казани с оружием и устроившего там стрельбу.

Молодому человеку 19 лет, он выпускник школы №175, где и произошла трагедия 11 мая. Как сообщили РБК, в апреле 2021 года Галявиев был отчислен из колледжа за неуспеваемость.

Судя по странице Ильназа Галявиева в ВК, парень увлекался компьютерными играми-стрелялками и оружием, играл в «Варфейс» и «Контра Сити», «Аватарию». В друзьях у подростка – 42 человека, некоторые из них имеют статус «Друзья по школе».

Аккаунт старый, сохранившийся со школьных времен. На одном из фото Ильназ стоит в школе с одноклассниками и учительницей.

Ильназ Галявиев (крайний справа) с одноклассниками и учительницей в школе, где он открыл огонь

В Телеграм есть канал, предположительно принадлежавший Галявиеву. Автор сравнивает себя с богом, называет людей «биомусором» и считает, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной».

По данным ТАСС, Галявиеву будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, что утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Огонь открыли двое молодых мужчин. По данным главы Татарстана Рустама Минниханова, в результате стрельбы погибли 7 детей, которые были убиты на третьем этаже школы. Еще 12 школьников и 4 взрослых доставлены в больницу.

Второй стрелок, участвовавший в вооруженном нападении на школу в Казани 11 мая, ликвидирован.