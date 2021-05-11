В Казани в результате стрельбы в школе погибли, предположительно, девять человек

Как передает РЕН ТВ, девять человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани. По данным телеканала, жертвами нападения стали преподаватель и восемь учеников.

Стрельбу, по предварительной информации, открыли двое подростков. Сообщается, что один из них задержан, а другой взял заложников.

На видео, снятом во время стрельбы, было видно как школьники, спасаясь, выпрыгивают через окна. В это время раздаются звуки стрельбы и крики.

Ранее о том, что в Казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу, произошел взрыв, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «В районе школы на Файзи слышали стрельбу, выясняем», – сообщили там.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации школы, оружие в здание школы пронес подросток. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», – рассказал собеседник агентства.

На место происшествия выехал прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков.