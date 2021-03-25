Следователи опубликовали видео с места стрельбы в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным ведомства, 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу в одном из корпусов. В результате преступления, по уточненным данным СК, погибли шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас он доставлен в больницу.