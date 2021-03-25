Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:38

Пермский стрелок. Следите за обновлениями

Последние новости о напавшем на университет в Перми

Фото: Скриншот с видео

10:08 На территории Пермского университета неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. 

10:38 Напавший на университет в Перми стрелок оставил пост в соцсетях. 

11:07 Открывшего стрельбу в университете в Перми обезвредили, при задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен и доставлен в больницу. По предварительным данным СКР, в результате стрельбы погибли пять человек, шестеро пострадали. 

12:45 Число жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми. «По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями», – рассказали в Минздраве.

13:22 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября Днем траура.

13:39  Университет, на который было совершено вооруженное нападение, находился под охраной частной охранной организации, рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.  

Шутинги в России последних лет: что их объединяет. Три случая нападения на учебные заведения в России, в которых в общей сложности пострадало более 100 человек

14:19 Младший лейтенант полиции, сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал о задержании стрелка и оказанным им сопротивлении.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 6 дней назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 5 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 6 дней назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 6 дней назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 11 минут назад

Оппозиция резко уходит в аутсайд при подсчёте последних результатов и электронного голосования в Москве

Общество 13 минут назад

Журналист устроился социологом и опросил избирателей. Результаты выборов сильно разошлись с официальными

Общество 1 час назад

"Бред величия": психолог поставил диагноз пермскому стрелку

Общество 1 час назад

Итоги выборов в России подведут в пятницу

Общество 1 час назад

"Робот долго думает": Навальный прокомментировал задержку итогов выборов

Происшествия 2 часа назад

Следователи опубликовали видео с места стрельбы в Перми

Происшествия 2 часа назад

Лава на Канарских островах сжигает жилища

Происшествия 3 часа назад

Раскрыты подробности задержания пермского стрелка сотрудником ДПС

Общество 3 часа назад

Шутинги в России последних лет: что их объединяет

Общество 4 часа назад

Число жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми

Политика 5 часов назад

Кто выбрал Дегтярева

Происшествия 6 часов назад

СК: В результате стрельбы в Перми погибли пять человек, шестеро пострадали

Происшествия 6 часов назад

Это не теракт: напавший на университет в Перми стрелок оставил пост в соцсетях

Происшествия 7 часов назад

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете, есть пострадавшие

Здоровье и дом 7 часов назад

Диетолог назвал продукты, запрещенные при постковидном синдроме

Общество 8 часов назад

В Якутии побеждает КПРФ, единороссы требуют пересчета голосов

Общество 8 часов назад

Главное к утру после выборов: пятерка от ЕР не спешит в Госдуму, Памфилова против уток

Общество 8 часов назад

В Москве до семи градусов и пасмурно, местами сильный дождь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика