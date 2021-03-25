Пермский стрелок. Следите за обновлениями

10:08 На территории Пермского университета неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

10:38 Напавший на университет в Перми стрелок оставил пост в соцсетях.

11:07 Открывшего стрельбу в университете в Перми обезвредили, при задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен и доставлен в больницу. По предварительным данным СКР, в результате стрельбы погибли пять человек, шестеро пострадали.

12:45 Число жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми. «По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями», – рассказали в Минздраве.

13:22 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября Днем траура.

13:39 Университет, на который было совершено вооруженное нападение, находился под охраной частной охранной организации, рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Шутинги в России последних лет: что их объединяет. Три случая нападения на учебные заведения в России, в которых в общей сложности пострадало более 100 человек

14:19 Младший лейтенант полиции, сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал о задержании стрелка и оказанным им сопротивлении.