Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:21

Пострадавших во время стрельбы в Перми могут доставить в Москву

Всего в результате шутинга пострадали 28 человек, а шесть человек погибли

Фото: скриншот

Пострадавших во время стрельбы в Перми студентов могут доставить в Москву

Девять человек, пострадавших от рук шутера в пермском вузе, возможно, будут направлены на лечение в московские стационары, передает журнал DOXA.

Решение по вопросу необходимости транспортировки будет принято утром 21 сентября после того, как местные врачи стабилизируют состояние молодых людей.

Всего в результате шутинга пострадали 28 человек, а шесть человек погибли. В том числе скончался охранник вуза, который сначала получил ранение, после студенты заволокли его в здание, но убийца, зайдя в университет, добил жертву.

В СМИ появляются свидетельства очевидцев. Менеджер отдела проектов ПГНИУ Александр Стабровский в интервью «Медузе» (признана Минюстом СМИ-иноагентом в России) рассказал, что один из прыгнувших со второго этажа молодых людей так и не смог бежать, поскольку при падении сломал ногу. Он оставался лежать, пока не приехали МЧС.

«В университете не были заранее выработаны алгоритмы действий в таких ситуациях, – рассказывает преподаватель журналистики Иван Печищев. – Сегодня нам просто говорили по громкой связи оставаться в аудиториях. А я просил студентов не читать соцсети, чтобы не паниковать. Потом по голосовой связи нам сообщили, что мы можем пойти домой. И нас вывели».

Сейчас все студенты ПГНИУ переведены на дистанционное обучение до 27 сентября.

Теги: #шутинг

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 неделю назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 5 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 1 неделю назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 1 неделю назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 34 минуты назад

Валерий Рашкин: КПРФ послали на три буквы – в ДЭГ

Общество 41 минуту назад

Космонавт, натуралист, комбат, телезвезда: кто будет заседать в новой Думе

Общество 46 минут назад

Рашкинг, шутинг, фейспэй и гречка за 102 рубля: новости к вечеру 21 сентября

Политика 2 часа назад

СБУ завела уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму

Общество 4 часа назад

Пермский стрелок прооперирован и находится на ИВЛ. В записке он просил позаботиться о его коте

Политика 5 часов назад

Опубликованы московские результаты голосования. Партия "Яблоко" не набрала 5%

Политика 6 часов назад

Тайны кремлевского двора: Белковский подробно рассказал о транзите власти в России

Политика 6 часов назад

Сергей Митрохин о манипуляциях с электронным голосованием: Это приказ с самого верха

Политика 6 часов назад

Оппозиция резко уходит в аутсайд при подсчёте последних результатов и электронного голосования в Москве

Общество 6 часов назад

Журналист устроился социологом и опросил избирателей. Результаты выборов сильно разошлись с официальными

Общество 7 часов назад

"Бред величия": психолог поставил диагноз пермскому стрелку

Общество 7 часов назад

Итоги выборов в России подведут в пятницу

Общество 7 часов назад

"Робот долго думает": Навальный прокомментировал задержку итогов выборов

Происшествия 8 часов назад

Следователи опубликовали видео с места стрельбы в Перми

Происшествия 9 часов назад

Лава на Канарских островах сжигает жилища

Происшествия 9 часов назад

Раскрыты подробности задержания пермского стрелка сотрудником ДПС

Происшествия 9 часов назад

Пермский стрелок. Следите за обновлениями

Общество 10 часов назад

Шутинги в России последних лет: что их объединяет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика