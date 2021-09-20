Пострадавших во время стрельбы в Перми могут доставить в Москву

Пострадавших во время стрельбы в Перми студентов могут доставить в Москву

Девять человек, пострадавших от рук шутера в пермском вузе, возможно, будут направлены на лечение в московские стационары, передает журнал DOXA.

Решение по вопросу необходимости транспортировки будет принято утром 21 сентября после того, как местные врачи стабилизируют состояние молодых людей.

Всего в результате шутинга пострадали 28 человек, а шесть человек погибли. В том числе скончался охранник вуза, который сначала получил ранение, после студенты заволокли его в здание, но убийца, зайдя в университет, добил жертву.

В СМИ появляются свидетельства очевидцев. Менеджер отдела проектов ПГНИУ Александр Стабровский в интервью «Медузе» (признана Минюстом СМИ-иноагентом в России) рассказал, что один из прыгнувших со второго этажа молодых людей так и не смог бежать, поскольку при падении сломал ногу. Он оставался лежать, пока не приехали МЧС.

«В университете не были заранее выработаны алгоритмы действий в таких ситуациях, – рассказывает преподаватель журналистики Иван Печищев. – Сегодня нам просто говорили по громкой связи оставаться в аудиториях. А я просил студентов не читать соцсети, чтобы не паниковать. Потом по голосовой связи нам сообщили, что мы можем пойти домой. И нас вывели».

Сейчас все студенты ПГНИУ переведены на дистанционное обучение до 27 сентября.