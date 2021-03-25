Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете, есть пострадавшие

На территории Пермского университета неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» – говорится в сообщении университета во Вконтакте.