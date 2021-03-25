Число жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми

По последним данным, в результате шутинга в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно сведениями Минздрава, пострадали 24 человека. «По оперативным данным федерального центра медицины катастроф на 11:27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На месте трагедии работают 25 медицинских бригад.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).