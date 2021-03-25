Младший лейтенант полиции, сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал о задержании напавшего на университет в Перми. Видео с героям сегодняшних событий опубликовали в МВД.

«Забежав в здание на первый этаж я увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице. Я крикнул ему: "Бросай!" После чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие», – рассказал Калинин и добавил, что затем он подбежал к нему, обезвредил и оказывать первую помощь.

Как уточняется, его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров в этом время организовывал эвакуацию граждан.