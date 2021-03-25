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"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга

По словам профессора Сыромятникова, так как стрелок был на первом этаже, паника угрожала студентам куда сильнее пуль

Фото: permseminaria.ru

Олег Сыромятников

Профессор Пермского государственного национально-исследовательского университета, доктор филологических наук Олег Сыромятников, как выяснилось ранее, во время стрельбы в вузе продолжил проводить занятие. Он пояснил, что сделал это, чтобы избежать паники среди студентов, так как она на тот момент представляла большую угрозу, чем сам шутинг.

«[Стрелок] не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было,

— рассказал преподаватель РИА Новости. — Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, (...) или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное».

Напомним, действия Сыромятникова ранее поддержали и в администрации вуза, где настояли на том, что главное для обеспечения безопасности своих студентов он сделал, в первую очередь, закрыв железную дверь в аудиторию. Руководство университета одобрило стремление профессора бороться с паникой.

Оценку действий профессора также обещал дать Следственный комитет.

Шутинг в Перми произошел 20 сентября. Нападавший 18-летний студент Тимур Бекмансуров застрелил шестерых и ранил ещё 28 человек. Сам он был ранен в ходе задержания, в итоге ему пришлось ампутировать ногу.

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