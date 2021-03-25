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Руководство вуза поддержало преподавателя, читавшего лекцию во время шутинга

Главное, что он закрыл дверь, а продолжение занятий помогло избежать паники, пояснили в пресс-службе пермского вуза

Фото: permseminaria.ru

Олег Сыромятников

Доктор филологических наук Олег Сыромятников поступил правильно, когда продолжил вести занятие во время шутинга, уверены в руководстве Пермского государственного национального исследовательского университета, на который накануне напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике», — объяснили РБК в пресс-службе вуза. Там отметили, что самое главное в данном случае, что преподаватель незамедлительно закрыл железную дверь в аудиторию и лишь потом продолжил читать лекцию.

Ранее стало известно, что Сыромятников продолжил занятие, когда стало известно о стрельбе в университете. Как сообщалось, он позвонил декану и тот сказал ему читать лекцию. Преподаватель призывал студентов не отвлекаться на трагические события и записывать материал: «Давайте серьезно: это ведь учеба», — говорил он. Также он отметил, что не может силой заставить их учиться, однако не против, если бы кто-нибудь сделал это за него: «Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — отмечал доктор наук во время пары.

Напомним, что в ходе произошедшего накануне шутинга в пермском университете погибли шесть человек, ещё 28 были ранены. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Стрелок также был ранен, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве двух и более людей.

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