Главное к 21 сентября: США о выборах в Думу, лекция во время шутинга, куры теперь вне закона

США и Великобритания высказались о прошедших в России выборах в Госдуму. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Нэда Парайса, голосование 17-19 сентября проходило в условиях, «не способствующих свободной и справедливой процедуре». Он отмечает, что отсутствие наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ снижает доверие к выборам, а народ России не смог «реализовать свои гражданские и политические права» из-за давления властей на политические структуры и независимые СМИ и их маргинализации. США призывают РФ соблюдать свои международные обязательства, а также не признают выборы в «украинском» Крыму.

В МИД Великобритании заявили, что выборы в Госдуму «представляют собой серьезный шаг назад для демократических свобод в России». Там также отмечают давление на гражданское общество в виде маргинализации «подлинно» оппозиционных политиков и независимых СМИ, которая «подрывает политический плюрализм» и противоречит международным обязательствам РФ.

Лондон присоединяется к непризнанию выборов на территории Крыма, а также добавляет, что в этом году власти России наложили «необоснованные» ограничения на наблюдение за выборами, «в том числе со стороны международных наблюдателей».

МИД Турции также присоединяется к непризнанию результатов выборов в Крыму: «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — передает ТАСС заявление министерства.

Во время произошедшего накануне шутинга в Пермском государственном университете один из преподавателей закрыл железную дверь и как ни в чем не бывало продолжил читать лекцию. Внимание на это обратило издание 59.RU со ссылкой на аудиозапись и рассказы свидетелей. «Работаем-работаем, пишем дальше», «Давайте серьезно: это ведь учеба», «Материал этот я спрошу» — это одни из немногих фраз, которые преподаватель вуза произнес в ходе занятия. Были среди них и более циничные в данных условиях:

«Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно».

Пара закончилась, когда в аудиторию пришли шокированные продолжающимся занятием бойцы ОМОНа. При этом сам преподаватель заверил, что делал всё это, чтобы избежать паники.

Верховный суд разъяснил, что россияне не имеют права держать кур и других сельскохозяйственных животных на землях для садоводства. Об этом пишет «Российская газета». Таким образом ВС вынес решение в споре жительницы Волгограда с местными властями. За курятник на участке женщине назначили штраф в 10 тысяч рублей. Отмечается, что пчел на участке разводить все-таки можно.

В Ростове-на-Дону журналиста Игоря Хорошилова приговорили к 10 суткам ареста из-за публикации логотипа «Умного голосования» (якобы это экстремистская символика). Это произошло сразу после того как Хорошилов вышел из спецприемника после 10 суток ареста за то же самое: публикацию логотипа «Умного голосования». Как пишет «Радио Свобода»*, протоколы и постановления суда в двух случаях ареста журналиста идентичны. Судя по всему, его дважды осудили за одно и то же правонарушение.

Минюст РФ предлагает считать один день этапирования заключенного за полтора дня в колонии при расчете отбывания срока. Такая позиция ведомства изложена в инициативе, опубликованной на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

*«Радио Свобода» объявлена в России «иностранным агентом».