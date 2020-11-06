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Окончательные итоги выборов: 5 фракций, 5 самовыдвиженцев и 3 партии с одномандатниками

ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. "Единая Россия" сохраняет сверхконституционное большинство даже с появлением пятой партии

Фото: ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия опубликовала финальные результаты голосования по выборам в Государственную думу после подсчета 100% бюллетеней. В Госдуму проходит пять партий, ещё три партии получают представительство в парламенте за счет победы в одномандатных округах.

По партийным спискам распределяется 225 мест в нижней палате парламента. Пока ЦИК не подсчитал конкретное число мандатов депутатов Госдумы для каждой партии, однако даже из процентовки понятно, что «Единая Россия» вновь получает сверхконституционное большинство, забирая в сумме более 320 мандатов (300 мандатов — простое конституционное большинство).

Итоговые результаты по голосованию за партийные списки следующие:

  • «Единая Россия» — 49,82%;
  • КПРФ —18,93%;
  • ЛДПР — 7,55%;
  • «Справедливая Россия — За правду» —7,46%;
  • «Новые люди» — 5,32%;

Все перечисленные партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму. Далее их доля в парламенте будет скорректирована в соответствии с перераспределенными голосами партий, не прошедших 5% барьер.

Среди других партий ни одна не проходит даже 3% барьер. Лучший результат среди них показала «Партия пенсионеров» с 2,45%. У идущего вслед за ней «Яблока» всего 1,34% — это значит, что демократическая партия теряет государственное финансирование. У «Коммунистов России» 1,27%, а прочие партии не набрали и одного процента.

По одномандатным округам, где также распределяется всего 225 мандатов, расклад следующий:

  • «Единая Россия» — 198 мандатов;
  • КПРФ — 9 мандатов;
  • «Справедливая Россия — За правду» — 8 мандатов;
  • ЛДПР — 2 мандата;
  • «Родина» — 1 мандат;
  • «Партия Роста» — 1 мандат;
  • «Гражданская платформа» — 1 мандат;
  • Самовыдвиженцы — 5 мандатов.
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