Окончательные итоги выборов: 5 фракций, 5 самовыдвиженцев и 3 партии с одномандатниками
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. "Единая Россия" сохраняет сверхконституционное большинство даже с появлением пятой партии
Центральная избирательная комиссия опубликовала финальные результаты голосования по выборам в Государственную думу после подсчета 100% бюллетеней. В Госдуму проходит пять партий, ещё три партии получают представительство в парламенте за счет победы в одномандатных округах.
По партийным спискам распределяется 225 мест в нижней палате парламента. Пока ЦИК не подсчитал конкретное число мандатов депутатов Госдумы для каждой партии, однако даже из процентовки понятно, что «Единая Россия» вновь получает сверхконституционное большинство, забирая в сумме более 320 мандатов (300 мандатов — простое конституционное большинство).
Итоговые результаты по голосованию за партийные списки следующие:
- «Единая Россия» — 49,82%;
- КПРФ —18,93%;
- ЛДПР — 7,55%;
- «Справедливая Россия — За правду» —7,46%;
- «Новые люди» — 5,32%;
Все перечисленные партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму. Далее их доля в парламенте будет скорректирована в соответствии с перераспределенными голосами партий, не прошедших 5% барьер.
Среди других партий ни одна не проходит даже 3% барьер. Лучший результат среди них показала «Партия пенсионеров» с 2,45%. У идущего вслед за ней «Яблока» всего 1,34% — это значит, что демократическая партия теряет государственное финансирование. У «Коммунистов России» 1,27%, а прочие партии не набрали и одного процента.
По одномандатным округам, где также распределяется всего 225 мандатов, расклад следующий:
- «Единая Россия» — 198 мандатов;
- КПРФ — 9 мандатов;
- «Справедливая Россия — За правду» — 8 мандатов;
- ЛДПР — 2 мандата;
- «Родина» — 1 мандат;
- «Партия Роста» — 1 мандат;
- «Гражданская платформа» — 1 мандат;
- Самовыдвиженцы — 5 мандатов.