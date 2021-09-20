"Жить да жить, радовать родных, любимых": Что известно о жертвах пермского стрелка
Sobesednik.ru собрал информацию обо всех шести убитых Тимуром Бекмансуровым в пермском университете. Им было от 18 до 66 лет
Накануне 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шутинга погибли шесть человек, а 28 были ранены. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.
Одной из погибших была студентка четвертого курса механико-математического факультета Александра Мохова. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на её знакомых и друзей, она занималась легкой атлетикой и планировала стать преподавателем математики:
«С ней всегда можно было поговорить по душам. Она очень хорошо училась в школе, я был уверен, что у нее будет блестящее будущее», — рассказывает её бывший одноклассник.
Ещё две студентки 2-го географического были застрелены вместе, когда шли в буфет. 19-летняя Екатерина Шакирова и 18-летняя Ксения Самченко дружили и если бы они не решили выйти из аудитории, то, вероятно, остались бы живы: «Сидели бы они в классе, то все было бы хорошо… Остальные однокурсники заперлись. С ними все хорошо, их позже отпустили», — рассказывает отец Екатерины Радомир Валентинович, работающий механиком на заводе.
У них с супругой осталась ещё одна дочь, которая сейчас учится в пятом классе, а вот у родителей Ксении Самченко она была единственным ребенком. Чтобы девочка могла ходить в университет и учиться на направлении гидрометеорология, её мать и отчим переехали в Пермь.
Самой сташрей жертвой шутинга стала 66-летняя Маргарита Энгаус. Женщина пришла в ботанический сад ПГНИУ на экскурсию с внуком и ещё 29 его одноклассниками (все они учились во втором классе). Как пишет «Комсомольская правда», Маргарита Энгаус 43 года работала медиком. До убийства она была врачом-эндоскопистом в МСЧ 2, ГКБ 7, Клинической больницы Свердловского района.
Пятой жертвой Бекмансурова стал 19-летний Ярослав Арамелев. Как рассказала его бывшая классная руководительница, молодой человек учился на физфаке и занимался скрипкой. Ещё в школе он увлекался математикой, физикой и робототехникой.
«Слов нет. Такой красивый, талантливый, воспитанный. Жить да жить, радовать близких, родных, любимых, а тут в самом юном возрасте оборвалась жизнь...Царствия тебе небесного, солнечный парень», — говорится в соболезнованиях на его странице.
Шестой убитой в ПГНИУ стала 24-летняя Анна Айельгина. Она приехала в вуз, чтобы забрать диплом, который должна была получить ещё летом, но занятия тогда проходили дистанционно и она отложила поездку. Во время начала стрельбы её жених ждал девушку возле входа в университет. Анна закончила магистратуру химфака и уже успела устроиться по специальности, химиком, на предприятие в городе Камбарка в Удмуртии, откуда она была родом.