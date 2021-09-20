"Жить да жить, радовать родных, любимых": Что известно о жертвах пермского стрелка

Накануне 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шутинга погибли шесть человек, а 28 были ранены. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Одной из погибших была студентка четвертого курса механико-математического факультета Александра Мохова. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на её знакомых и друзей, она занималась легкой атлетикой и планировала стать преподавателем математики:

«С ней всегда можно было поговорить по душам. Она очень хорошо училась в школе, я был уверен, что у нее будет блестящее будущее», — рассказывает её бывший одноклассник.