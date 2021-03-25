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СКР проверит законность действий преподавателя, который продолжил лекцию во время шутинга

Руководство вуза собирает данные о поведении всего преподавательского состава во время нападения на университет

Фото: соцсети

Пресс-служба пермского вуза ПГНИУ сообщила, что руководство вуза собирает данные о поведении преподавателей во время нападения на университет 20 сентября. Об этом пишет «РИА Новости».

В том числе внутренняя проверка пройдет и в отношении Олега Сыромятникова, который, напомним, продолжил вести лекцию после того, как закрыл железную дверь в кабинет, поскольку поступило сообщение о стрельбе в одном из учебных корпусов.

Кроме того, по информации пресс-службы, оценку действиям преподавателя также дадут и Следственном комитете РФ.

Сам Сыромятников в СМИ утверждал, что продолжил вести лекцию, поскольку хотел как-то сдержать панику.

Известно, что доктор филологических наук в том числе является председателем пермского отделения Всероссийской общества Ф.М. Достоевского. Монография Сыромятникова была посвящена русской идее в романе «Преступление и наказание».

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