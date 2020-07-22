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Германия пояснила, что не она блокировала RT, а YouTube. МИД РФ уже потребовал наказать всех

Хотя в Москве уже начали угрожать немецким СМИ блокировками в ответ на удаление YouTube-каналов RT, власти ФРГ к инциденту отношения не имеют

Фото: Global Look Press

Стефан Зайберт

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что власти ФРГ не имеют никакого отношения к удалению YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part (DFP), которые принадлежали российской государственной медиакорпорации Russia Today.

«Эта мера — решение YouTube. Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство [Германии]», — пояснил г-н Зайберт ТАСС.

Напомним, что ранее об удалении каналов сообщил сам YouTube, пояснив их тем, что они распространяли в Германии фейковую информацию о коронавирусе, а один из них использовался для обхода блокировок. Администрацию каналов предупреждали о возможных последствиях.

При этом российский МИД уже успел выступить с резкой критикой удаления каналов, назвав это цензурой. Отечественные дипломаты потребовали от «компетентных органов» ответить симметрично как YouTube, так и немецким СМИ, работающим в России. При этом какое отношение ко всему происходящему имела Германия, не пояснялось. Ранее главред RT Маргарита Симоньян требовала ввести санкции против российской редакции Deutsche Welle.

Роскомнадзор, в свою очередь, уже успел пригрозить YouTube блокировкой в России, если канала RT не будут восстановлены.

Теги: #Германия, #YouTube, #RT

Рубрика: Политика

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