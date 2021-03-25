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Власти Беларуси заблокировали сайт «Комсомольской правды»

TUT.BY считает, что это может быть связано с заметкой, выставляющей в положительном свете убитого КГБ Андрея Зельцера

Фото: Скриншот

Страница белорусской редакции российского издания «Комсомольская правда» заблокирована. На настоящий момент она недоступна ни в Беларуси, ни в других странах. Решение о блокировке приняло Министерство информации Республики, пишет российская редакция издания.

Как предполагает независимое белорусское издание TUT.BY, также заблокированное в Беларуси, решение властей может быть связано с вчерашней заметкой издания об Андрее Зельцере. Накануне мужчина был застрелен сотрудниками КГБ Беларуси. Сообщалось, что он открыл стрельбу по силовикам, убив одного из них. Зельцера подозревают в причастности к террористической деятельности.

«Вчера на сайте издания появился материал, в котором знакомые погибшего Андрея Зельцера положительно о нем отзывались. Провластные СМИ раскритиковали “Комсомолку” за эту публикацию», — поясняет TUT.BY.

Напомним, что накануне в Германии YouTube удалил со своего сервиса два канала российского издания RT, объяснив это распространяемыми изданием фейками о ковиде. После этого Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть каналы под угрозой блокировки, а МИД РФ призвал «компетентные органы» принять симметричные меры против немецких изданий в России.

Блокировку «Комсомольской правды» российские власти пока не прокомментировали.

Теги: #Беларусь

Рубрика: Общество

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