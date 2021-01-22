Какой Александр Невский нужен в ХХI веке?

«Слишком много дежурных мероприятий»

– Память Александра Невского чтили весь год, причём, организаторами выступали многие учреждения. Не перебор, как думаете?

– Перебор. Мне кажется, мы сейчас просто замыливаем образ князя. Огромное количество дежурных мероприятий, где к нашему знанию об Александре Невском не добавлялось ничего нового, а лишь повторялось, что это скрепа, это наше все… Некий джентльменский набор штампов. Думаю, это может привести к отторжению образа Александра Невского – я уже по себе это чувствую…

– Уже не любите?

– Я-то как раз люблю, занимаюсь изучением Александра Невского много лет, и дальше буду это делать. Но если в начале года у коллег и журналистов вызывало интерес, когда я говорил: «У нас идут мероприятия, связанные с князем...», то сейчас реакция иная. Всем надоело.

И, к сожалению, отторжение уже пошло. Вспомните, какой-то учитель в Сибири написал в своём ЖЖ, что Невский – предатель и колаборационист. Его тут же привлекли к ответственности.

– Но его привлекли не за Невского, а за то, что он сравнил его с нацистским предателем генералом Власовым…

– Конечно, с исторической точки зрения это некорректное сравнение. Но я сейчас не об этом, а о том, что отторжение восприятия образа князя как героя уже пошло, хотя и проявляется в некорректной форме. И происходит это как раз потому что, повторю, слишком много было дежурных мероприятий, кричалок идеологических и т.д. И так же, боюсь, замылят образ Петра I в 2022-м, когда начнут отмечать 350 лет со дня его рождения. Мне кажется, мы с этими скрепами пережимаем. Я вспоминаю 775-летний юбилей Невского в 1996-м. Тогда было все не так разухабисто.