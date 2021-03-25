Владимирские старости

Владимир был очень важным городом при жизни князя. Таковым оставался и после его смерти. Именно здесь, во Владимире, Александр Невский стал святым. Здесь хранились его мощи. Отсюда они были перенесены в Санкт-Петербург по повелению Петра I. Собственно, 12 сентября и стало памятным, поскольку считается днем перенесения мощей Александра Невского.

Первая выставка работала в Новгороде с апреля по июль и называлась «Легенда о воине» (см. видео).