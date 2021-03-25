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Владимирские старости

12 сентября в России отмечали день памяти Александра Невского. В эти дни во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике работает выставка "Легенда о святом" – вторая из трилогии масштабного проекта, посвященного 800-летию князя. Что там можно увидеть?

Фото: Елена Скворцова

Владимир был очень важным городом при жизни князя. Таковым оставался и после его смерти. Именно здесь, во Владимире, Александр Невский стал святым. Здесь хранились его мощи. Отсюда они были перенесены в Санкт-Петербург по повелению Петра I. Собственно, 12 сентября и стало памятным, поскольку считается днем перенесения мощей Александра Невского.

Первая выставка работала в Новгороде с апреля по июль и называлась «Легенда о воине» (см. видео).

Теперь эстафету принял Владимир, где экспозиция будет открыта до 31 октября.

По сравнению с Новгородской, эта экспозиция выглядит камерной – занимает всего лишь один зал. Экспонатов немного. Зато среди них есть настоящие шедевры. Возможно, музею не хватило времени создать по-настоящему масштабную экспозицию: пару месяцев назад тут неожиданно сменилось руководство и ушли несколько специалистов.

Фото: Екатерина Степанова

– Самые уникальные экспонаты, – показывает на предметы, выставленные на почетном месте в центре зала Роман Костоправов, зав. отделом истории музея-заповедника, – это икона середины XVI в. Знамение Богоматери, которая висела над гробницей Александра Невского.

Фото: Екатерина Степанова
Роман Костоправов
Фото: Екатерина Степанова

– Еще – пелена (1613 г.), лежавшая на гробнице князя в Богородице-Рождественском монастыре. Ее вышила Параскева Соловая, вторая жена Ивана, старшего сына Ивана Грозного, которая была сослана в монастырь за бездетность, – продолжает Костоправов.

Фото: Екатерина Степанова
Фото: Мария Лашкина

– А вот – Трефологион (1637 год, богослужебная книга, где были собраны службы святым) за сентябрь-ноябрь, – показывает на витрину историк. – Очень редкий экспонат, ценен тем, что это самый первый печатный Трефологион со службой Александру Невскому, составленной сразу после канонизации князя в 1547-м.

Фото: Екатерина Степанова

– Ну, и конечно, резная деревянная икона в полный рост. Это последнее, насколько мы понимаем, изображение Александра Невского на иконах в петровское время в виде схимника. Икона – из действующего Свято-Троицкого храма в селе Ворша неподалеку от Владимира. Митрополия предоставила ее нам на время экспозиции.

Фото: Екатерина Степанова

Костоправов уверяет, что происхождение этой редкой иконы неизвестно:

– По одной из версий, она находилась в Богородице-Рождественском монастыре, – рассказывает он. – И действительно, по описям монастыря, в начале XIX века упоминается резная икона в рост Александра Невского, но как она попала в Воршу, никто сказать не может. В самой же Ворше существует легенда (ее рассказывают в местной церкви) о том, что когда при Петре I мощи князя переносили из Владимира в Санкт-Петербург, процессия проходила через Воршу, и в честь этого события местные жители решили изготовить вот такую икону. Причем им каким-то образом удалось получить кусочек мощей, которые лежат в мощевике на груди изображения.

Фото: Мария Лашкина

С переноса мощей, по сути началось «путешествие» Александра Невского через века.

Фото: Екатерина Степанова

Шлем отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича. После смерти Всеволода Большое гнездо между братьями началась междоусобная война (1212 – 1216 гг.) за Владимирский престол. Одной из самых жестоких и кровавых битв была Липицкая. Она произошла неподалеку от Юрьева-Польского, между рек Гзы и Липицы, где встретились войска братьев – Константина, Ярослава, Юрия и Святослава.

– Войска Юрия были разгромлены, – рассказывает Костоправов. – Ярослав тоже потерпел поражение и, как сообщает летопись, проигравшие князья в одних нижних рубашках прискакали в свои города. То есть сняли с себя доспехи, где-то их попрятали, чтобы облегчить коням ношу.

И вот в 1808-м шлем Ярослава нашли возле села Лыково, в нем была свернута кольчуга, – продолжает историк, – и, сопоставив летописные сообщения с этой находкой, эксперты пришли к выводу, что шлем и кольчуга были брошены Ярославом (это определили по знакам на шлеме – ред.) при бегстве с Липницкого поля.

Фото: Екатерина Степанова

Шип-чеснок. В средние века рассыпали перед конницей противника, чтобы затруднить ей движение.

Фото: Мария Лашкина

Дробница – уникальный предмет, которым украшали обложки книг. Данная – с иконой Богоматери кисти Андрея Рублева

– У нас сохранилось еще несколько таких дробниц, рассказывает Костоправов, – с Андреем Боголюбским и с Георгием Всеволодовичем.

И еще много не менее интересных экспонатов.

В этом проекте – «Александр Невский: Великий Северный путь» объединились Санкт-Петербургский институт истории РАН, три крупных музея страны: Новгородский, Владимиро-Суздальский музеи-заповедники и музей истории Петербурга, партнером выступает компания «Норникель». В рамках проекта планируется снять и документальный фильм – как раз про то, как в XVIII в. переносили мощи Невского из Владимира в Петербург. Съемочная группа прошла тем же путем. Покажут его в декабре в Петербурге.

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