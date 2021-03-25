„Путешествие“ Александра Невского через века

Перемещение из средневековья в новое время

– И на эту роль подошел только Александр Невский?

– Нет, рассматривались по крайней мере две исторические фигуры. И еще одна – Андрей Первозванный.

– А почему вдруг возник первый апостол Христа?

– Это была связь с мировой историей. Русская летопись говорит, что Андрей Первозванный был единственным из апостолов Христа, кто еще в те древние времена приходил в русскую землю и пророчествовал, что здесь будет великое государство… Что он поставил крест и сказал: «здесь будет Киев»... Что потом приехал в Новгород, увидел, как в банях парятся новгородцы и удивился…

Не случайно в петровскую эпоху образ Андрея Первозванного фигурирует в целом ряде литературных текстов. Опять же, орден Андрея Первозванного стал главным орденом страны. Это все не случайно. Это тоже выбранная фигура: показать, что мы не хуже других европейских народов, у нас даже свой апостол есть.

Но это, конечно, не особенно педалировалось – ведь к российской истории Андрей Первозванный прямого отношения не имел. А вот Александр Невский был целиком наш, и это, повторяю, был совершенно осознанный выбор.

Обычно мы говорим о петровской эпохе, как о разрыве времен, но по этому примеру видно: Петр I, наоборот, тянул связующую ниточку от Древней Руси в придуманную им империю нового времени.

И перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург было символическим действом. Не просто географическое – из одной точки империи в другую. Средневекового святого переносили в новый город, совершенно новую столицу. Поэтому это было еще и перемещение во времени – из средневековья в новую историю.

– Оно было весьма торжественным, чтобы все осознали значимость события. И все-таки получилось, как это часто у нас бывает, не так, как предполагали: к назначенному времени торжеств не успели и мощи год простояли, дожидаясь нового срока...

– Да, решение, судя по всему, было спонтанное. Петр I принял его в 1723-м, желая отметить годовщину Ништадского мира (победы над шведами) тем, что в Санкт-Петербург доставят мощи князя Александра Невского, чья победа над шведами в XIII в. была столь значима для России. В этом он видел преемственность исторической памяти. Как бы сейчас сказали, духовную скрепу.

Из Владимира процессия с мощами отправилась в августе 1723-го, в Петербург она должна была прибыть к сентябрю, но в пути задержалась.

– Почему?

– По идее, можно было и успеть. Но они … не торопились. Мы сейчас вторично публикуем дневник этого путешествия, который вел архимандрит владимирского Богородице-Рожественского монастыря. Так вот, с одной стороны там четко фиксируются технические остановки (и по чьей вине они произошли): скажем, неисправен мост. Тут же призывали местные власти, требовали объяснений, ремонта… Интересно, что Петр I жестко наказывал тех, кто был виноват в технических причинах промедления, и абсолютно не торопил, когда оно объяснялось ритуальными аспектами. А процессия останавливалась часто, устраивала в селах и деревнях торжественные богослужения… То есть для Петра I была важна, так сказать, идеологическая составляющая перенесения мощей.