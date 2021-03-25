„Путешествие“ Александра Невского через века
В годовщину 800-летия князя директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент РАН Алексей СИРЕНОВ рассказал „Собеседнику”, как получилось, что именно Александр Невский стал одним из наиболее знаковых имен в истории страны.
Во Владимир-Суздальском музее-заповеднике открылась вторая выставка из трилогии масштабного всероссийского проекта, посвященного 800-летию Александра Невского. В этом проекте объединились Санкт-Петербургский институт истории РАН, три крупных музея страны – Новгородский, Владимиро-Суздальский музеи-заповедники и музей истории Петербурга, партнером выступает компания «Норникель».
Каждая из выставок сопровождается научными конференциями с участием международных экспертов, где ученые рассказывают о новейших открытиях в археологии, истории, изучении древних рукописей. В рамках проекта проводятся также коллоквиумы, посвященные разным, в том числе краеведческим аспектам культурной памяти о князе.
Кроме того, совместно с издательством «РОССПЭН» организаторы готовят альбом «Реликварий Александра Невского». И создаются два документальных фильма – про то, как снимал свой знаменитый фильм Эйзенштейн, и про то, как в 18 веке переносили мощи Невского из Владимира в Петербург. Съемочная группа прошла тем же путем.
Как Петр I выбирал себе предшественника великих дел
– Неужели Петр просто взял и сказал: «А давайте-ка выберем Александра Невского»?
– Конечно, все не само собой происходило. Механизмы, благодаря которым память об Александре Невском переходила из эпохи в эпоху, понятны.
Смотрите, во Владимире князь становится святым. Здесь было самое главное место, куда приходили поклониться его мощам. Все вклады московских князей, посвященные Александру Невскому, начиная от Ивана Калиты, всегда сопровождались тем, что не только что-то дарили Богородице-Рождественскому монастырю, где покоились его мощи, но и оговаривали, что это вклад святому Александру. Здесь пошли чудеса от мощей, исцеления… Другими словами, здесь был сконцентрирован сгусток исторической памяти об Александре Невском.
Но все постепенно сходило на нет. В XVII в. я насчитал всего 3 храма Александра Невского. Казалось бы, закончилось средневековье, закончился и Невский.
Но вдруг все изменилось. Петр I решил, что для его политики на Балтике нужен предшественник, исторический опыт… Нужен Александр Невский.
– Вы действительно считаете, что он об этом думал?
– Конечно. Петр I, к примеру, давал задания епископу Гавриилу Бужинскому написать синаксарий (краткое жизнеописание) Александра Невского, где акцент был сделан именно на этом.
– Так что же, царь взял и из всех древнерусских князей просто выбрал Невского?
– Не так. Петр I очень интересовался российской историей и несколько раз заказывал ее написать разным лицам. Мы не знаем его реакции на результаты этой работы, но судя по тому, что происходило – почитает и заказывает следующему, – он все-таки не был удовлетворен тем, что писали.
У него, видимо, была своя концепция и о ней можно судить, поскольку сохранились указания Петра I, переданные им через Алексея Мусина-Пушкина директору Московского печатного двора Федору Орлову, – одному из тех, кто писал историю государства Российского. Мусин-Пушкин передал: государь сказал, что начинать надо не с Рюрика, а с XVI в.
Другими словами, для Петра I история была идеологическим инструментом. Он хотел находить в ней оправдание собственной имперской политики.
Очень редкая икона Александра Невского - резная деревянная в полный рост. Находится в действующей церкви села Ворша неподалеку от Владимира. Последнее, как полагают в музее, в петровское время изображение на иконах Александра Невского как схимника. Петр Первый издал указ изображать его в виде воина, князя. На экспозицию предоставлена Владимирской митрополией.
Перемещение из средневековья в новое время
– И на эту роль подошел только Александр Невский?
– Нет, рассматривались по крайней мере две исторические фигуры. И еще одна – Андрей Первозванный.
– А почему вдруг возник первый апостол Христа?
– Это была связь с мировой историей. Русская летопись говорит, что Андрей Первозванный был единственным из апостолов Христа, кто еще в те древние времена приходил в русскую землю и пророчествовал, что здесь будет великое государство… Что он поставил крест и сказал: «здесь будет Киев»... Что потом приехал в Новгород, увидел, как в банях парятся новгородцы и удивился…
Не случайно в петровскую эпоху образ Андрея Первозванного фигурирует в целом ряде литературных текстов. Опять же, орден Андрея Первозванного стал главным орденом страны. Это все не случайно. Это тоже выбранная фигура: показать, что мы не хуже других европейских народов, у нас даже свой апостол есть.
Но это, конечно, не особенно педалировалось – ведь к российской истории Андрей Первозванный прямого отношения не имел. А вот Александр Невский был целиком наш, и это, повторяю, был совершенно осознанный выбор.
Обычно мы говорим о петровской эпохе, как о разрыве времен, но по этому примеру видно: Петр I, наоборот, тянул связующую ниточку от Древней Руси в придуманную им империю нового времени.
И перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург было символическим действом. Не просто географическое – из одной точки империи в другую. Средневекового святого переносили в новый город, совершенно новую столицу. Поэтому это было еще и перемещение во времени – из средневековья в новую историю.
– Оно было весьма торжественным, чтобы все осознали значимость события. И все-таки получилось, как это часто у нас бывает, не так, как предполагали: к назначенному времени торжеств не успели и мощи год простояли, дожидаясь нового срока...
– Да, решение, судя по всему, было спонтанное. Петр I принял его в 1723-м, желая отметить годовщину Ништадского мира (победы над шведами) тем, что в Санкт-Петербург доставят мощи князя Александра Невского, чья победа над шведами в XIII в. была столь значима для России. В этом он видел преемственность исторической памяти. Как бы сейчас сказали, духовную скрепу.
Из Владимира процессия с мощами отправилась в августе 1723-го, в Петербург она должна была прибыть к сентябрю, но в пути задержалась.
– Почему?
– По идее, можно было и успеть. Но они … не торопились. Мы сейчас вторично публикуем дневник этого путешествия, который вел архимандрит владимирского Богородице-Рожественского монастыря. Так вот, с одной стороны там четко фиксируются технические остановки (и по чьей вине они произошли): скажем, неисправен мост. Тут же призывали местные власти, требовали объяснений, ремонта… Интересно, что Петр I жестко наказывал тех, кто был виноват в технических причинах промедления, и абсолютно не торопил, когда оно объяснялось ритуальными аспектами. А процессия останавливалась часто, устраивала в селах и деревнях торжественные богослужения… То есть для Петра I была важна, так сказать, идеологическая составляющая перенесения мощей.
И в допетровские времена Александр Невский выделялся среди сонма святых. На иконах его обозначали нетипично: писали не Алексий, как было бы положено, а - Александр Невский.
Сегодня Александр Невский – это зона консенсуса
– Почитание Невского одним из главных героев России с тех пор уже не прерывалось?
– Еще как прерывалось! Во-первых, при преемниках Петра I это пошло на убыль. Хотя нельзя сказать, что он был совсем забыт (к примеру, Елизавета сделала новую раку). Но актуализировала память о Невском Екатерина II, как она актуализировала и некоторых иных исторических деятелей, например, давая имена своим внукам.
Старшего любимого внука она назвала Александром, в честь Александра Невского. Видимо, надеялась, что дает династическое имя (так оно и произошло). А следующего – Константином, в честь великого византийского императора. Дело в том, у Екатерины была идея возрождения Византийской империи (так называемый «греческий проект»).
– Современным языком это, видимо, можно назвать патриотическим воспитанием на исторических примерах. Сегодня некоторые критикуют эту сторону деятельности власти, уверяя, что патриоты должны любить родину без усилий государства в этом направлении.
– Между тем, и в то время почитание Александра Невского опиралось на административные действия. Смотрите, при Петре I переносили мощи. Был крестный ход. Попробуй не придти на крестный ход! В чиновничьем государстве все это было четко увязано.
Да, появилось много церквей Александра Невского. Но даже это обилие храмов, на мой взгляд говорит о верноподданнических настроениях и послушании государству – его же именем стали называть императоров…
А как к этому относилась свободомыслящая интеллигенция – вопрос отдельный.
– Но разве все это умаляет масштаб личности Невского? Недаром же его перенесли и в новейшее время, как пример для подражания в годы Великой Отечественной войны…
– Начнем с того, что после революции его прах был «фигурантом» уголовного дела об обмане верующих. В 1920-е и в начале 1930-х роль Александра Невского замалчивали. А когда в 1938-м Эйзенштейн снял свой знаменитый фильм «Александр Невский», он оказался совершенно не ко времени: в кинокартине ведь фигурируют немецкие завоеватели, а в это время СССР как раз подписывает с Германией пакт Молотова-Рибентропа о ненападении…
Но потом началась война, и фильм, что называется, «выстрелил». Так что можно сказать, этим фильмом Александра Невского переместили уже в новейшую историю.
В годы Великой Отечественной войны было издано десятки брошюр, посвященных Невскому. Тираж доходил до 1,5 млн, что подтверждает - это была важная и популярная для государства тема. На фото - страница из одной из таких брошюр (автор профессор Виктор Данилевский) с главой "Ночь перед боем". Она лежала в планшете летчика Евгения Белина, уроженца Владимира и защитника Ленинграда. Его самолет был сбит осенью 1941-го. Нашли его лишь в 1990-е.
И - орден Александра Невского, был учрежден в СССР летом 1942-го. Им награждали командиров за боевые заслуги.
Экспонаты переданы на выставку школой №3 Владимира - той, где некогда учился летчик Евгений Белин.
– Сейчас, получается, в год 800-летия князя мы перемещаем его в новую эпоху? А вот в какой его ипостаси?
– Фактически сейчас за идеологию у нас отвечает церковь, а она по своей сути средневековая институция. То есть нас пытаются убедить, что надо вернуться – нашими мозгами, чувствами – в средневековье.
Я не атеист, но считаю, что это дешевый ход – так восполнить пустоту после рухнувшей советской идеологии церковной. Это не будет работать, да и не работает. Не хочется давать прогнозов, но, думаю, все это может привести к атеистическому взрыву, как это было в начале ХХ в.
– Так какое место в наше время может найти себе Александр Невский, по-вашему?
– Он олицетворяет, на мой взгляд, зону консенсуса.
Видите ли, сейчас любят ставить памятники древнерусским персонажам, даже есть такое историческое направление. И тому есть объяснение: это зона консенсуса. Попробуйте поставить памятник какому-нибудь деятелю ХХ века. Тут же поднимется шум: для кого-то это будет герой, а для кого-то наоборот. А вот про героев XII-XIII вв. все согласны…
– А для вас лично что такое Александр Невский?
– Для меня это фигура, которая остается нужной и актуальной на протяжении многих веков. Ведь в России, если подумать, очень мало живых традиций – мы же постоянно их ломаем, каждый раз начиная все заново. У нас тысячелетняя история, а мы живем, словно вчера появились. И одна из возможностей для нас почувствовать, что мы действительно народ с тысячелетней историей, это – обратиться к Александру Невскому.