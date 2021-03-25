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Арестованного вопреки воле Путина ректора «Шанинки» перевели в гражданскую больницу

Вчера Зуева решили оставить за решеткой, хотя Путин и не увидел в этом необходимости, а сегодня его уже везут в гражданскую клинику

Фото: Global Look Press, пресс-служба "Шанинки"

Владимир Путин и Сергей Зуев

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева направили в одну из гражданских больниц, где состояние его здоровья оценят профильные специалисты. Об это ТАСС сообщил член столичного отделения Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

Перевести его рекомендовали сами сотрудники больницы при СИЗО «Московская Тишина», где он пребывал до этого.

«В изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, — объясняет правозащитник. — Когда я был в «Матроской Тишине», Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу».

Напомним, что ректора «Шанинки» обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, связанном с госконтрактами. Сам он свою вину не признаёт. Летом ему провели две операции на сердце, а после помещения под домашний арест районным судом осенью этого года, потребовалась и третья экстренная операция. После выписки из больницы его, несмотря на сопутствующие гипертонию, крайне высокое давление и другие болезни, отправили в СИЗО решение Мосгорсуда. Там его состояние начало ухудшаться и ректора вскоре перевели в больницу при СИЗО.

После этого президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости держать Зуева под арестом. После этого адвокаты потребовали от главы московской прокуратуры Дениса Попова, главы московского ГУ МВД Олега Баранова и Мосгорсуда изменить меру пресечения учёному, однако, вопреки воле главы государства, в результате апелляции его оставили в СИЗО.

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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