Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Зуева, несмотря на реакцию Путина

Мосгорсуд оставил в силе решение о нахождении в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кравченко. Ранее Владимир Путин в ходе заседания СПЧ говорил, что не видит смысла держать его за решеткой.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил оставить в силе решение суда первой инстанции, а жалобу адвокатов - оставить без удовлетворения», – приводит слова адвоката ТАСС.

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. Сейчас он находится в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина».