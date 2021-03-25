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Суд направили к Путину. Вооружившись словами президента, адвокаты просят выпустить ректора «Шанинки»

Прокурору Москвы Попову и главе столичного МВД Баранову, а затем и суду придется решить, насколько авторитетно для них мнение президента

Фото: Global Look Press, АГН "Москва"

Владимир Путин и прокурор Москвы Денис Попов

Защита ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева потребовала от прокурора Москвы Дениса Попова, главы столичного главка МВД Олега Баранова и ведущего дело следователя ходатайствовать в суде об изменении меры пресечения находящемуся в СИЗО г-ну Зуеву.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи. Правозащитник объясняет, что заявление появилось не на пустом месте — адвокаты составили его сразу после выступления президента Владимира Путина, который накануне прямо заявил, что он «не видит необходимости держать его [Сергея Зуева] за решёткой».

«Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьем производстве находится дело, ходатайство о его освобождении», — объясняет г-н Хуруджи.

Теперь следователям, а в перспективе и суду, который принимает соответствующее решение, предстоит оценить, прав ли был президент или его мнение учитывать в этом вопросе не стоит. Ранее прокуратура непреклонно требовала арестовать Зуева, а суд лишь в первый раз отказал, отправив его под домашний арест, но после того как ученому сделали третью по счету операцию на сердце, Мосгорсуд исправил ошибку районного суда и все-таки отправил Зуева в СИЗО. После этого, неделю назад, срок его ареста продлили на три месяца — во время заседания суда ректору «Шанинки» стало плохо и пришлось вызывать «скорую».

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