Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда
У профессора повысилось давление, ему вызвали скорую помощь
Сегодня в Тверском суде должно было состояться заседание по мере пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, которая обвиняют в мошенничестве, связанном с нацпроектом «Образование».
Сергей Зуев, несмотря на проблемы с сердцем, находился в СИЗО. С момента возбуждения против него уголовного дела он уже госпитализировался с гипертоническим кризом.
Сегодня у Зуева в здании суда вновь поднялось давление, ему стало плохо, вызвана скорая медицинская помощь, пишет телеграм-канал Sоta.