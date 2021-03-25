Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда

Сегодня в Тверском суде должно было состояться заседание по мере пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, которая обвиняют в мошенничестве, связанном с нацпроектом «Образование».

Сергей Зуев, несмотря на проблемы с сердцем, находился в СИЗО. С момента возбуждения против него уголовного дела он уже госпитализировался с гипертоническим кризом.

Сегодня у Зуева в здании суда вновь поднялось давление, ему стало плохо, вызвана скорая медицинская помощь, пишет телеграм-канал Sоta.