В Смоленске ректор жил на широкую ногу. «Дворец» так хорош, что ФСБшники разулись в ходе обыска

Следственные органы задержали ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца. Его подозревают в растрате 1,5 млн рублей, которые в основном пошли на оплату ремонтных работ в его собственном загородном доме, изнутри оказавшемся настоящим «дворцом». Ещё 5 млн рублей ректор вывел через майнинг криптовалюты, организовав в здании вуза сеть компьютеров, расходовавших электроэнергию за бюджетный счет, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на СК и ФСБ.

Когда сотрудники регионального управления ФСБ пришли к ректору с обысками, оказалось, что его с виду немаленький дом отстроен с размахом. Ведомство даже поделилось с общественностью фотографиями увиденного. Видимо, топтать такую роскошь у проводивших обыск сотрудников спецслужбы нога не поднялась, поэтому на фотографиях они стоят без обуви, в одних носках.