В Смоленске ректор жил на широкую ногу. «Дворец» так хорош, что ФСБшники разулись в ходе обыска
Ректор Университета спорта подозревается в растрате 6,5 млн, он арестован. В доме нашли шапку Мономаха, множество портретов и, разумеется, позолоченный унитаз
Следственные органы задержали ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца. Его подозревают в растрате 1,5 млн рублей, которые в основном пошли на оплату ремонтных работ в его собственном загородном доме, изнутри оказавшемся настоящим «дворцом». Ещё 5 млн рублей ректор вывел через майнинг криптовалюты, организовав в здании вуза сеть компьютеров, расходовавших электроэнергию за бюджетный счет, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на СК и ФСБ.
Когда сотрудники регионального управления ФСБ пришли к ректору с обысками, оказалось, что его с виду немаленький дом отстроен с размахом. Ведомство даже поделилось с общественностью фотографиями увиденного. Видимо, топтать такую роскошь у проводивших обыск сотрудников спецслужбы нога не поднялась, поэтому на фотографиях они стоят без обуви, в одних носках.
По традиции, не обошлось без позолоченного унитаза — на этот раз с биде. Также там нашли бассейн, сауну, бильярдную и много других комнат класса «люкс». На стенах и на полу найдены шкуры и головы убитых животных. Следователи обнаружили в доме нож с фашистской свастикой, валюту, документы на земельные участки, а также портреты самого ректора — на одном из них он изображён в виде русского богатыря. Из необычного — в кабинете также стояла репродукция шапки Мономаха.
Суд отправил г-на Греца в СИЗО.