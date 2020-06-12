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В Госдуме потребовали от Бастрыкина разобраться с росгвардейцами, издевавшимися над спасателем

Попов потребовал от Бастрыкина взять на личный контроль дело об избиении сотрудника МЧС бойцами Росгвардии

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий Евгений Попов обратился к главы Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой ускорить проверку и принять соответствующие меры прости сотрудников Росгвардии, которые, как ранее сообщало признанное властями России «иностранным агентом» издание «Сибирь.Реалии», несколько часов избивали сотрудникам МЧС из Улан-Удэ Алексея Попова и угрожали ему изнасилованием.

«Написал запрос Главе СК с просьбой взять на контроль чудовищную историю сотрудника МЧС из Улан-Удэ. Алексей Попов утверждает, что без причины был задержан и избит. Получал угрозы изнасилования. В больнице снимать побои отказались»,

— пишет депутат Попов в своём Telegram-канале, отмечая, что спасателю до сих пор поступают угрозы, а росгвадрейцы находятся на свободе.

Сотрудник МЧС ранее рассказал «Сибирь.Реалии», что его незаконно задержали 3 августа во дворе собственного дома, вымогая пять тысяч рублей. Он не сразу осознал, что имеет дело с Росгвардией и попытался убежать, когда его попросили остановиться, угрожая стрельбой.

После этого его посадили в автомобиль без опознавательных знаков и потребовали пять тысяч рублей. Попов отказал — тогда его начали часами возить по отделениям полиции, избивать, надевать на голову пакет, угрожать сексуальным насилием. В это время росгвардейцы записывали на видео, как он сопротивляется.

На вопрос, почему его бьют, спасателю ответили, что он «чурка». Медики отказались фиксировать его травмы, объяснив это страхом перед сотрудниками внутренних войск.

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