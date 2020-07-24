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Экс-офицер Росгвардии получил 13 лет колонии за изнасилование 11-летнего, вступившегося за мать-инвалида

Будучи на тот момент лейтенантом Росгвардии, мужчина залез в дом к женщине-инвалиду и попытался изнасиловать её, а затем надругался над её сыном

Фото: Global Look Press

Бывший лейтенант Росгвардии Сухроб Еров отправится в колонию строгого режима на 13 лет. Такое решение вынес Пермский гарнизонный военный суд, который рассматривал обвинения против бывшего военнослужащего внутренних войск, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера над 11-летним мальчиком, попытке изнасилования его матери-инвалида и незаконном проникновении в их дом.

Адвокат бывшего офицера Росгвардии, которого кроме всего прочего уволили со службы и лишили звания лейтенанта за «поступок, порочащий честь и достоинство» ведомства, подтвердил ТАСС эту информацию.

Экс-лейтинант Еров, как следует из версии следствия, вломился в чужое жилье и предпринял попытку изнасиловать женщину с инвалидностью. Когда на крики женщины прибежал её 11-летний сын и вступился за мать, Еров произвел насильственные действия против него, а затем сбежал с места преступления.

Сперва суд дал ему 14 лет колонии строгого режима, однако защита обжаловала это решение, заявив о процессуальных нарушениях.

Теги: #Росгвардия

Рубрика: Общество

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