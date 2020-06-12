Ефрейтор Росгвардии изнасиловал спящего коллегу-сержанта бутылкой водки

У сержанта контрактной службы Росгвардии случился нервный срыв в результате насильственных действий сексуального характера со стороны коллеги, пишет «КоммерсантЪ». Причем в пресс-службе ведомства журналистам угрожали уголовным преследованием за публикацию материала.

По версии следователей военного следственного отдела СК по Волгоградскому гарнизону, в ночь на 1 июня ефрейтор Росгвардии изнасиловал своего уснувшего сослуживца бутылкой из-под водки, засунув ему в заднее отверстие её горлышко. Причем в ведомстве полагают, что он в этот момент якобы «не осознавал своих действий».

Произошел инцидент на съемной квартире в Калаче-на-Дону, после того как росгвардейцы вместе выпили. В результате у пострадавшего от действий, квалифицированных как насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ), сержант находится в тяжелом состоянии с нервным срывом и «рваной раной прямой кишки». Отмечается, что на его состояние также негативно подействовало и то, что об этом стало известно в части.

«Никакого инцидента там не было. Ничего об этом не пишите, иначе Следственный комитет будет заниматься вами. Такая информация не разглашается, комментариев мы не даем», — заявили журналистам газеты в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии.

В СК факт расследования официально подтвердили, отказавшись от подробностей. По данным издания, ефрейтор был задержан. Также в части начато расследование прокураторы.