Оружие росгвардейцам не игрушка. Силовик застрелил безоружного мужчину в спину

В Иркутске один из приехавших на вызов сотрудников Росгвардии убил человека, не оказывавшего ему сопротивления. СК расценил это как халатность, повлекшую смерть, отметив, что мужчина «продолжал оказывать физическое сопротивление», но есть запись с камеры, на которой видно, что никакого сопротивления не было: силовик подошел к нему сзади и выстрелил в спину. У покойного осталось двое детей.

29-летний Илья Филиппов был на свадьбе в ресторане рядом с ночным клубом. Судя по всему, молодые люди были нетрезвыми и повздорили с охраной клуба — те вызвали Росгвардию. На записи с места происшествия видно, как в Филиппов стоит на одном месте, в какой-то момент к нему подходит охранник и заламывает руку за спину — никаких резких движений мужчина не делает и в этот момент. Через несколько секунд сотрудник Росгвардии с пистолетом в руках подходит к ним и в упор стреляет в спину Филиппову, при этом прострелив руку охранника.

«Пуля пробила руку охраннику и вошла в тело моего сына. Илья умер до приезда скорой, и никто даже не пытался ему оказать помощь. Говорят, что он пытался выхватить оружие, но по видео видно, что он стоял спокойно. Почему росгвардеец вообще достал оружие, ему ведь никто не угрожал?! У моего сына ничего не было в руках», — разгневана мать погибшего Светлана Ибрагимова (цитата по изданию «Твой Иркутск»).

В Следственном комитете рисуют совсем другую картину случившегося. Там утверждают, что молодые люди реагировали на призывы росгвардейцев «неадекватно», и после предупредительного выстрела в воздух Филиппов продолжил не реагировать на слова силовиков и при этом оказывал «физическое сопротивление». «Позже произошел ещё один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба», — говорится в заявлении пресс-службы регионального СУ СК.

Мать убитого признает, что её сын был нетрезв, но камеры показывают, что никакого неадекватного поведения с его стороны не было. Она требует, чтобы убийц её сына привлекли к ответственности.

Ведомство возбудило дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»). Максимально наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что всю прошлую неделю после школьного шутинга в Казани власти обсуждали возможные ограничения гражданского оборота оружия. Многие официальные лица тогда отмечали, что стоит поднять возраст разрешенного владения им до 21 года, отмечая, что 18 летние к этому ещё не готовы, но военных это затронуть не должно, так как в армии оружие выдается 18-летним под присмотром. При этом Росгвардия отвечает за оборот оружия в стране и лицензирует эту деятельноть.