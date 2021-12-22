Суд отправил в СИЗО ректора Казанского университета в связи с делом о заказных убийствах

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров помещен под арест на время следствия по делу о заказных убийствах. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, где избиралась мера пресечения.

Главе университета официально предъявлены обвинения по двум частям статьи 105 УК РФ об убийстве: в связи с подстрекательством к подготовке убийства по найму, а также в связи с подстрекательством к убийству по найму, совершенному группой лиц.

Речь идет об убийствах, произошедших ещё в 1990-х годах.

Гафуров также является депутатом Госсовета Татарстана.

*«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».