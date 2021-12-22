На выплату ипотеки россиянам в среднем понадобится треть жизни

В России продолжает увеличиваться средний срок ипотечного кредита, в среднем на выплату ипотеки у россиян уйдет 23 года, это примерно треть средней продолжительности жизни в стране (71,5 года по итогам 2020 года). Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Национального кредитного рейтинга (НКР).

По данным ЦБ, с начала года длительность оформляемых ипотечных ссуд уже выросла более чем на два года или на 11,2%. Как отмечается, в сентябре этого года в России не осталось регионов, где средний срок вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет, еще год назад таких было 38.

Как поясняют аналитики, удлинение срочности кредитов происходило на фоне роста среднего чека в ипотеке. Так, с начала года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 млн руб., а к 1 ноября она уже превысила 3 млн руб. При этом, с начала 2019 года стоимость увеличилась на 41,7%, а срок на 20%.

Ранее глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что решение Банка России вновь повысить ключевую ставку приведет к подъему ставок по ипотеке в новом году до 10–10,2%.