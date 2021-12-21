Мутко: процентные ставки по ипотеке в 2022 году вновь превысят 10%

Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что решение Банка России вновь повысить ключевую ставку приведет к подъему ставок по ипотеке в новом году до 10–10,2%, передает РБК.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», – сказал Мутко.

В последний раз такие высокие проценты были в 2017 году, а в 2018-м средние ставки стали ниже 10%.

По мнению Мутко, рост ставок замедлит темпы выдачи ипотеки в 2022 году. По прогнозу госкомпании, по итогам этого года российские банки заключат с заемщиками 1,9 млн договоров ипотеки, то есть количество новых выдач может сократиться в 2022 году более чем на четверть (26,3%).

«По сути дела, сегодня количество ДДУ не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания (6–7%) могут быть», – добавил он.

По данным ЦБ, на 1 ноября задолженность россиян по ипотеке достигла 11,42 трлн руб.

17 декабря Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.