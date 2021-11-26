Центробанк ожидаемо поднял ключевую ставку сразу на 1% до 8,5%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, сообщает пресс-служба регулятора. О вероятном повышении показателя сразу на 1% в эту пятницу говорили абсолютное большинство экспертов — решение принимается на фоне растущих инфляционных ожиданий населения, обновивших пятилетний максимум, и размера инфляции, который может превысить предсказанный ЦБ уровень в 7,4-7,9% за 2021 год.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении регулятора. Там также допускают и дальнейшее повышение ключевой ставки.

Напомним, что с начала этого года ключевая ставка уже увеличена ровно вдвое, с 4,25% до 8,5%.

Банк России констатирует приток средств на депозиты в связи с увеличением их привлекательности за счет роста ставок и обещает способствовать этой тенденции. В свою очередь, распространение нового варианта ковида негативно влияет на возможности предложения со стороны производств, что играет на инфляцию.

При этом баланс рисков по-прежнему смещен в пользу проинфляционных, уверены в ЦБ:

«Замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы».

В следующий раз решение о возможном изменении ключевой ставки будет приниматься в Центробанке 11 февраля.