Эксперты: В декабре ЦБ поднимет ключевую ставку до 8,5%

20 из 26 опрошенных Bloomberg экономистов уверены, что в декабре Банк России вновь пойдет на радикальные меры в борьбе с инфляцией и поднимет ключевую ставку сразу на 1% до 8,5% — до июля этого года подобного не было, начиная с 2014 года.

Впрочем, в значительном увеличении ключевой ставки не сомневается ни один эксперт, расходятся они лишь в оценке динамики: трое прогнозируют, что ЦБ повысит ставку на 0,75%, а оставшиеся трое говорят о 0,5%. Никто из экономистов, опрошенных агентством, не считает, что ставка будет поднята на минимальные 0,25% в этом месяце.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% — в начале года она была на уровне 4,25%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и сам регулятор неоднократно заявляли, что она продолжит расти, а эксперты уверены, что рост будет наблюдаться и после декабря.

Напомним, что, несмотря на повышение ключевой ставки, инфляция в России в этом году вполне может выйти за верхние границы ожидаемой Центробанком (7,4-7,9%) — прогноз правительства РФ (7,4%) она уже превысила. С января 2021 года по ноябрь включительно, по данным Росстата, уже составила 7,51%. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что за декабрь она может вырасти до 8%.

При этом, по мнению первого зампреда правительства Андрея Белоусова, в 2022 году Россию, «очевидно», ожидает новая волна инфляции, пик которой придется на осень. При этом ЦБ рассчитывает, что в следующем году им удастся вернуть показатель в прежние рамки до 4,5%.