Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:51

Эксперты: В декабре ЦБ поднимет ключевую ставку до 8,5%

Никто из 26 опрошенных Bloomberg экономистов не считает, что ключевая ставка останется на прежнем уровне или вырастет на 0,25%

Фото: Depositphotos

20 из 26 опрошенных Bloomberg экономистов уверены, что в декабре Банк России вновь пойдет на радикальные меры в борьбе с инфляцией и поднимет ключевую ставку сразу на 1% до 8,5% — до июля этого года подобного не было, начиная с 2014 года.

Впрочем, в значительном увеличении ключевой ставки не сомневается ни один эксперт, расходятся они лишь в оценке динамики: трое прогнозируют, что ЦБ повысит ставку на 0,75%, а оставшиеся трое говорят о 0,5%. Никто из экономистов, опрошенных агентством, не считает, что ставка будет поднята на минимальные 0,25% в этом месяце.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% — в начале года она была на уровне 4,25%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и сам регулятор неоднократно заявляли, что она продолжит расти, а эксперты уверены, что рост будет наблюдаться и после декабря.

Напомним, что, несмотря на повышение ключевой ставки, инфляция в России в этом году вполне может выйти за верхние границы ожидаемой Центробанком (7,4-7,9%) — прогноз правительства РФ (7,4%) она уже превысила. С января 2021 года по ноябрь включительно, по данным Росстата, уже составила 7,51%. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что за декабрь она может вырасти до 8%.

При этом, по мнению первого зампреда правительства Андрея Белоусова, в 2022 году Россию, «очевидно», ожидает новая волна инфляции, пик которой придется на осень. При этом ЦБ рассчитывает, что в следующем году им удастся вернуть показатель в прежние рамки до 4,5%.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Авто 2 дня назад

С 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной. Даже в центре

Деньги 3 дня назад

Смогут ли «отключить» рубль от доллара?

Деньги 3 дня назад

В Центробанке призвали правительство давать людям деньги, а не регулировать цены

Деньги 4 дня назад

Авиакомпании просят убрать из закона о QR-кодах пункт о возврате денег не допущенным на рейс

Деньги 4 дня назад

Топ-5 самых полезных материалов про деньги на сайте Sobesednik.ru

Деньги 5 дней назад

Эксперт рассказал, кто из россиян получит зарплату до Нового года

Деньги 6 дней назад

«Небылица какая-то, чушь несусветная»: Греф оценил угрозу запретить конвертировать рубль в валюту

Деньги 1 неделю назад

Хакеры в США заставляют магазинные принтеры печатать манифесты за права трудящихся

Деньги 2 недели назад

Эхо первой волны: Замминистра в Ставрополе задержали за махинации с закупкой масок в 2020 году

Деньги 2 недели назад

И бедных будет всё меньше. Но только на бумаге

Деньги 2 недели назад

Эксперты прогнозируют рост цен на смартфоны на 20%. В этом году они уже подорожали на 34%

Деньги 2 недели назад

Не мелочились: директор «Магнита» в сговоре с кладовщиком украли у ретейлера колбасы и пельменей на ₽48 000

Деньги 2 недели назад

Цены в ресторанах вырастут на 15%

Деньги 2 недели назад

На какие денежные выплаты может рассчитывать пенсионер при увольнении

Деньги 3 недели назад

Почему у нас продукты дорожают все быстрее

Деньги 3 недели назад

В России планируют отказаться от сдачи налоговых деклараций и автоматизировать все вычеты к 2024 году

Деньги 3 недели назад

Путин: Индексировать пенсии ниже уровня инфляции «было бы неправильно»

Деньги 3 недели назад

Путин заявил об индексации МРОТ и прожиточного минимума на уровне инфляции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика