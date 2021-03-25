Первый зампред правительства призвал готовиться к новой волне инфляции

Несмотря на рекордную инфляцию в 2021 году, в следующем году рост цен на продукты может продолжиться, считает первый вице-премьер, бывший советник президента по экономике Андрей Белоусов. По его мнению, стоит ожидать новой волны инфляции, которая усилится ко второй половине 2022 года.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — приводит слова Белоусова РИА Новости.

Напомним, что с начала года к концу ноября инфляция в России, по подсчетам Росстата, уже достигла 7,51%. Только за ноябрь она выросла на 1%. Таким образом, прогноз правительства в 7,4% был побит ещё за месяц до конца года, а прогноз Центробанка в диапазоне от 7,4 до 7,9% может быть превзойден по итогам года — об этом уже успел заявить глава Минэкономразвития Максим Решетников.

При этом плановая инфляция на 2022 год сейчас составляет 4–4,5% — это норма предыдущих лет.