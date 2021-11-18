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В Центробанке призвали правительство давать людям деньги, а не регулировать цены

Замораживать цены можно только в краткосрочном периоде. Дальше последствия для экономики будут плачевными, говорится в аналитической записке ЦБ

Фото: Global Look Press

Эльвира Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов

Регулирование цен на товары может привести к значительным последствиям для экономики, считают авторы аналитической записки Банка России под говорящим названием «Регулирование цен: когда нужно остановиться?» Эксперты считают, что, учитывая инфляцию, стоит не пытаться повлиять на ценообразование, а поддержать субсидиями наиболее бедные слои населения, по которым, как ранее объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это бьет сильнее всего.

Экономисты допускают, что госрегулирование цен способно стабилизировать ситуацию, но лишь в краткосрочной перспективе. «В средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия», — говорится в документе.

Речь идет о сокращении инвестиционных вливаний и возможном возникновении дефицита товаров, что приводит к торможению экономического развития рынков. Параллельно будет расти теневая торговля и расходы государства на борьбу с ней.

В то же время адресная социальная поддержка нуждающихся слоев населения куда лучше подходит в случае роста цен. Причем субсидии не так сильно влияют на инфляционные ожидания граждан и саму инфляцию, считают авторы документа.

При этом оговаривается, что мнения авторов аналитической записки могут не совпадать с позицией Центробанка, однако Банк России и раньше выступал против регулирования цен.

Отметим, что в правительстве также понимают необходимость работы с адресной помощью. В частности, первый запред правительства Андрей Белоусов ранее называл её «единственным» способом помочь бедному населению.

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