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Цены в ресторанах вырастут на 15%

Крупные сетевые рестораны сетуют на двузначную инфляцию. Они не могут работать по прежним ценам. Где-то даже будут отказываться от отдельных блюд

Фото: Global Look Press

«Шоколадница», «Блэк Стар бургер» и другие крупные сетевые рестораны заявили о намерении поднять цены в 2022 году. Увеличение стоимости питания там может быть в пределах 15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сами заведения общепита.

В «Шоколаднице» говорят, что рост цен в среднем на 8% неизбежен из-за инфляции, но увеличение стоимости блюд может быть неравномерным: от 3% до 15%. В Black Star Foods заявили, что будут постепенно повышать цены с конечным расчетом на 5-10%.

«Якитория» и рестораны Novikov Group намерены поднять цены в следующем году, если цены на продукты продолжат расти и тогда.

В «Андерсоне» говорят, что на ряд ингредиентов цены выросли на десятки процентов или даже в разы: малина — +65%, маскарпоне — +36%, шоколад — +120%, сливочное масло — +40%. Именно из них в основном сеть делает свои десерты.

В Федерации рестораторов и отельеров пояснили, то подорожание связано с ростом цен на продукты питания, которое в их случае составляет около 15%.

Кроме увеличения цен рестораны могут отказаться от части блюд, себестоимость которых становится наиболее высокой. «Менять ингредиенты в пользу более дешевых по цене мы не намерены», — объясняют в «Якитории».

Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что даже рост цен на блюда в районе 10% не поможет достичь показателей начала 2020 года, а если власти продолжат внедрять систему QR-кодов, выручка ресторанов будет падать даже при повышении цен.

В Федеральном антимонопольной службе и в Минпромторге заявили, что цены в общепите они не контролируют.

Как ранее писал «Собеседник», только с 1 января 2021 года инфляция в России уже выросла среднем на 7%, а за год — более чем на 8%. Продуктовая инфляция по оценкам Росстата превысила показатель в 10%.

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