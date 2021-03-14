Общепит больше не может экономить на салфетках – придется повышать цены

Представители общепита и ресторанного бизнеса в один голос говорят, что повсеместный рост цен на продукты питания не оставляет им иного выбора как повышать цены в меню. Они рассказывают, что оптимизировали расходы как могли ещё во время сильно ударившей по отрасли пандемии, однако покупать более дешевые продукты или делать порции меньше нельзя — клиент сразу заподозрит обман.

«Рестораны, у которых есть возможность, вводят новые блюда по другой цене, а те, кто не может поменять рецептуру, поднимают цены», — поясняет глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он добавляет, что правительство выражает озабоченность из-за роста цен в магазинах, но на общепит власти особого внимания не обращают.

В разговоре с РБК о намерении повысить цены сообщил основатель «Теремка» Михаил Гончаров. Основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов также допускает пропорциональный рост цен в ближайшие месяцы. О серьезном подорожании многих продуктов говорит и президент «Росинтер Ресторантс Холдинга» (включает Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays) Маргарита Костеева.

«Макдоналдс» сообщает, что цены повышать не собирается, а KFC признается, что периодически корректирует их на отдельные категории товаров.

«Заменять дальше нечего, можно только поднимать [цены]», — поясняет Сергей Миронов. «Повышение цен — вопрос выживания для ресторанного бизнеса», — согласен с ним Михаил Гончаров. По его словам, в «Теремке» уже и без того вынуждены были вернуться к менее приятным пластиковым приборам и использовать более дешевые салфетки ради экономии: «Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд», — заключает он.

Борьба с ростом цен началась в России в конце прошлого года, когда президент Владимир Путин отчитал по этому поводу правительство. После этого в кабмине начали придумывать временные меры по заморозке цен на отдельные продукты, однако эффективность их работы оценили лишь 13% населения. При этом всерьез тема адресной поддержки россиян властями не поднимается, однако в правительстве продолжаются многолетние обсуждения введения аналогов продуктовых талонов для бедных с использованием карты «Мир», хотя в то же самое время чиновники эту идею отвергают.

Параллельно в федеральном парламенте заговорили о возможности введения уголовной ответственность за распространение слухов о росте цен: единоросс предложили сажать нарушителей на 3 года в колонию. Но в самой «Единой России» эту инициативу пока отвергают, а без поддержки правящей партии она не сможет быть принята.