До 85% выручки потерали из-за QR-кодов кафе и рестораны без веранд

Минпромторг оценил ущерб общепиту, нанесенный предпринятыми московскими властями противоэпидемиологическими мерами, включая обязательные QR-коды для входа в заведение, в 60-85%. Именно столько потеряли кафе и рестораны, в которых нет возможности обслуживать гостей на летней веранде — там QR-коды были не нужны.

Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным ограничения действовали с 28 июня. Сегодня власти объявили об их отмене уже 19 июля в связи с улучшением статистики по вакцинации. При этом, по словам замглавы профильного ведомства Виктора Евтухова, введение QR-кодов помогло сдержать болезнь и мотивировало людей прививаться от коронавируса.

Он также отмечает, что отдельные заведения вроде пиццерий, которые и раньше работали в основном «на вынос», смогли даже увеличить свою обычную выручку, передают РИА Новости.

Сколько потеряли заведения общепита, которые имели возможность разместить посетителей на летних верандах, замглавы Минпромторга не сказал.

Он также похвалили столичные рестораны, назвав их «молодцами» за то, что они под угрозой штрафов сумели вакцинировать до 60% работников.